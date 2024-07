Final da 4ª temporada de ‘The Boys’ Retitles após tentativa de assassinato de Trump

A série “The Boys” está fazendo uma mudança importante no final da 4ª temporada devido às filmagens de Donald Trump porque o episódio tem alguns paralelos impressionantes com a tentativa de assassinato.

O episódio do drama Prime Video foi originalmente chamado de “Assassination Run” e centrado nos personagens principais tentando frustrar uma conspiração para matar o presidente. Seguindo Tiroteio de sábado no comício de Trump, os membros do Prime Video claramente queriam evitar serem associados à violência… já que optaram por renomear o episódio para simplesmente dizer “Final da 4ª temporada”.