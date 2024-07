Final da Copa América 2024: previsões Argentina-Colômbia

Chegou! Depois de um mês exaustivo, divertido e cheio de drama, a noite de domingo traz a final da Copa América de 2024, com a atual campeã Argentina recebendo a Colômbia em Miami. Qual time reinará supremo? A Argentina e Lionel Messi irão facilmente para a vitória, ou a Colômbia pode surpreendê-los? (As probabilidades do jogo, pela ESPNBET, apontam para a Argentina: eles são os favoritos em -165 para a Colômbia +125.)

Se a Colômbia vai ganhar, quais jogadores precisam ter um jogo de declaração? E o que Messi fará no Hard Rock Stadium? Jeff Carlisle, Lizzy Becherano e Tim Vickery, da ESPN, oferecem suas previsões e expectativas para a final de domingo.

1. Quem vencerá e por que será a Argentina?

Carlisle: Não acho que será a Argentina que vencerá no domingo! Obviamente, a Colômbia foi levada ao limite físico contra o Uruguai, mas o técnico Nestor Lorenzo também maximizou suas substituições na partida. James Rodríguez saiu aos 62 minutos. Richard Ríos foi retirado em maca aos 61 minutos, mas foi visto dançando depois, provando que vencer faz maravilhas para os poderes de recuperação de um jogador.

Sim, a Argentina é formidável, mas como diz o ditado, aço afia aço, e a Colômbia ganhará imensa confiança com sua vitória sobre o Uruguai. A Argentina ainda parece que não teve que sair da terceira marcha, embora o Equador tenha dado um susto. Acho que a Colômbia só deu uma sombra dessa.

Becherano: Na verdade, acho que a Colômbia será a primeira a superar a Argentina neste torneio. A Albiceleste passaram pela fase de grupos, sem realmente serem testados até o confronto das quartas de final contra o Equador. O time de Lionel Scaloni parecia desconfortável ao enfrentar um oponente agressivo, lutando para segurar um ataque ansioso.

A Argentina ostenta um conjunto extremamente capaz de jogadores, mas a Copa América de 2024 ainda não viu uma performance estelar e marcante do grupo. A Colômbia, por outro lado, viu cada jogador se destacar em diferentes pontos do torneio para atordoar os adversários mais difíceis. Rodriguez está canalizando sua forma da Copa do Mundo de 2014, enquanto Luis Díaz continua a triunfar na esquerda. Se o time de Lorenzo capitalizar seu momento, a Argentina terá dificuldade em superar a fisicalidade e a força da Colômbia.

Vickery: A preocupação do ponto de vista da Colômbia é o quanto eles se esforçaram jogando a semifinal por tanto tempo com 10 homens, o que se aplica mais a Diaz do que a qualquer outra pessoa. Esta é claramente uma questão importante, dado que eles vão para Miami com um dia a menos para descansar, mas se eles puderem recarregar suas baterias, então eu acho que a Colômbia é capaz de fazer isso. A disciplina do trio de meio-campistas centrais ajudará a fechar a Argentina, e a fisicalidade dos atacantes causará problemas, assim como sua força em bolas paradas.

Messi e a Argentina são os atuais campeões da Copa América, tendo derrotado o Brasil em 2021. Eles vencerão novamente no domingo? MB Media/Getty Images

Vez após vez em jogos eliminatórios, a defesa argentina é conhecida por entrar em colapso — poderia ter custado a eles no Catar contra a França, Holanda e Austrália e aqui contra o Equador — e até o Canadá teve duas chances de ouro nos últimos cinco minutos. Um dia isso custará à Argentina, e esse dia pode ser domingo.

2. Qual versão de Messi veremos e o que você espera dele?

Carlisle: A finalização geralmente afiada de Messi não tem sido evidente neste torneio, com seu gol contra o Canadá sendo um dos grandes putts de dois pés. Mas para a Colômbia, a parte assustadora sobre esse gol é que ele pode empurrar a confiança de Messi um pouco mais alto para recalibrar sua precisão de chute.

A outra parte é que Messi tem entrado em bons lugares para marcar gols. Sim, eu percebo que esse é o velho ditado de se preocupar apenas se ele não está tendo chances, mas você tem que pensar que eventualmente se essa tendência continuar esses chutes começarão a encontrar o alvo. Espero que isso aconteça. Então caberá ao goleiro colombiano Camilo Vargas fazer o que puder para frustrar uma lenda.

Becherano: A qualidade de Messi continuará evidente no domingo, graças à sua compreensão única do jogo, consciência espacial e capacidade de atrair defensores. Com a idade e as lesões, Messi aprendeu a adaptar seu estilo de jogo para se adequar ao estado atual. O atacante argentino é capaz de muito mais do que vimos neste torneio, mas a Colômbia deve esperar que ele esteja à altura da ocasião.

A habilidade da Argentina de capitalizar emoções ao buscar motivação não pode ser menosprezada, e Messi não é diferente. Com as críticas às performances recentes e pensamentos sobre sua última Copa América, o número 10 estará em sua força total recém-adaptada. Ele pode não ultrapassar os colegas defensivos, mas precisa de apenas um minuto para inspirar a criação e a construção do que pode ser um gol mortal.

Messi não tem estado no seu melhor nesta Copa América, mas não precisava estar. A Colômbia provavelmente será agressiva em persegui-lo e tentar tirá-lo do jogo. Al Bello/Getty Images

Vickery: Estamos assistindo ao pôr do sol do deus. O que ele faz ainda pode ser brilhante, mas ele faz menos do que fez no Catar. Alguns ficaram chocados que Scaloni deixou o artilheiro Lautaro Martínez fora do time para a semifinal, mas é facilmente explicado, e serve como um reconhecimento do treinador de que Messi não está longe do fim neste nível.

Alguém tem que fazer a corrida difícil. Julián Álvarez pode fazer isso e também formar um jogador extra na configuração do meio-campo quando a Argentina não estiver com a posse de bola. É muito difícil para Lautaro, mas é uma consequência de Messi lentamente perdendo a batalha contra o tempo. Será fascinante ver como a Argentina busca trazê-lo para o jogo contra os colombianos organizados e fisicamente imponentes.

3. Qual jogador da Colômbia precisa fazer um bom jogo se quiser vencer a Argentina?

Carlisle: James Rodriguez é o candidato claro, especialmente considerando o quão mortal ele tem sido em lances de bola parada, embora isso não seja o suficiente para a Argentina pará-lo da sequência de jogo. Eles precisarão garantir que não concederão lances de bola parada em pontos perigosos.

O lado defensivo da bola será igualmente crítico. A dupla de zagueiros Carlos Cuesta e Davinson Sánchez precisará estar no seu melhor para parar Messi e Julian Alvarez se a Colômbia quiser sair por cima.

Becherano: Naturalmente, todos os olhos estarão em Rodriguez, e Lionel Scaloni deve planejar adequadamente, mas Camilo Vargas está pronto para enfrentar o maior desafio no domingo. Se ele conseguir manter uma defesa limpa enquanto a Argentina possui a bola, então Rodriguez, Luis Diaz e Jhon Córdoba podem jogar confiantemente sem o fardo de precisar marcar um empate tardio desesperado.

O goleiro Vargas, à esquerda, e o meia Rodriguez, à direita, terão que estar em sua melhor forma se a Colômbia quiser surpreender no domingo. Buda Mendes/Getty Images

Vickery: Obviamente Rodriguez, pela forma como ele serve como linha de suprimento para Diaz e, talvez acima de tudo, pela excelente execução de suas bolas paradas.

4. OK, hora das previsões! Dê-nos o placar final e como o jogo vai ser!

Carlisle: Vou para 2-0 Colômbia, seguindo um roteiro semelhante ao do jogo do Uruguai (menos o cartão vermelho). Uma bola parada de Rodriguez colocará o Cafeteiros à frente, com Córdoba fechando o placar no final.

Becherano: Odeio ser redundante, mas 2-1 Colômbia. Impossível pensar que a Argentina não conseguirá encontrar o fundo da rede depois da sua campanha na Copa América, mas a Colômbia será avassaladora.

Vickery: Sempre faça suas previsões depois do evento! Mas se pressionado, vou para Colômbia 2-1, possivelmente com um avanço tardio. Um de cabeça de uma bola parada, o outro de Diaz no contra-ataque.