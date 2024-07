Final da Copa América: técnico da Colômbia lamenta falhas de segurança

O técnico da seleção colombiana, Nestor Lorenzo, disse que a violação de segurança do Hard Rock Stadium impactou seus jogadores antes da derrota para a Argentina na final da Copa América de 2024 na noite de domingo, classificando a situação como “ansiosa”.

Horas antes do pontapé inicial, torcedores sem ingressos para o jogo arrombaram o portão sudoeste do local, fazendo com que muitos fossem abordados e apreendidos pela polícia e pessoal de segurança. Um segurança do estádio confirmou à ESPN que o portão sudoeste havia sido fechado por causa de uma violação, antes de todo o local entrar em lockdown.

“Imagine, do vestiário, estávamos tentando nos comunicar com os familiares, com os amigos, para ver se eles estavam com problemas ou não, era esmagador. Então, era caótico. Tentamos manter o time calmo, mas havia ansiedade”, disse Lorenzo após a partida.

“Imagine a programação do dia para jogar uma final, tudo acontece minuto a minuto, o café da manhã, o almoço, a conversa do time, a saída do ônibus, a chegada e aí você tem que dizer: ‘Não, temos que esperar meia hora, não, 45 minutos, não, uma hora.’

“Tudo foi desarraigado. Repito, aconteceu para ambos os times. É uma reclamação, mas não um choro.”

Depois que os fãs violaram os portões, o aquecimento pré-jogo terminou abruptamente, pois os jogadores foram forçados a sair do campo e ir para os vestiários. O jogo finalmente começou 75 minutos atrasado.

“Eles aqueceram, esfriaram, aqueceram novamente e depois tiveram um intervalo mais longo”, acrescentou Lorenzo.

“Coisas estranhas, para ambos os lados, mas o time com menos experiência sente mais. Não há necessidade de reclamar nem nada, mas eu disse que isso pode ter um impacto no físico e geralmente a tensão é sentida mais pela pessoa que tem menos experiência nesses tipos de eventos.”

Nestor Lorenzo disse que os problemas de segurança na final afetaram seus jogadores. CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

Os órgãos organizadores confirmaram que todos os portões estavam abertos para evitar ferimentos graves e a ameaça de uma debandada. O Hard Rock Stadium divulgou uma declaração após a final culpando “fãs indisciplinados” pela interrupção.

“Preparativos [for the final] incluiu um aumento no número de policiais e seguranças disponíveis, com mais que o dobro de pessoal do que um evento típico em estádio com capacidade máxima”, disse.

“Ao longo da tarde e da noite, houve inúmeras tentativas de torcedores indisciplinados, sem ingressos, de dominar a segurança e os agentes da lei nos pontos de entrada do estádio, colocando a si próprios, outros torcedores, a segurança e a equipe do estádio em risco extremo.

“Vários portões do estádio foram fechados e reabertos estrategicamente em uma tentativa de permitir que os convidados com ingressos entrassem com segurança e de forma controlada. Os fãs continuaram a se envolver em conduta ilegal — lutando contra policiais, derrubando muros e barricadas e vandalizando o estádio, causando danos significativos à propriedade.

“Quando ficou claro que não seria seguro começar a partida às 20h, uma decisão conjunta foi tomada para adiar. Pouco depois das 20h, autoridades do estádio, CONMEBOL, CONCACAF e policiais se comunicaram e decidiram abrir os portões do estádio por um curto período de tempo para todos os fãs para evitar tumultos e ferimentos graves no perímetro.

“Continuaremos a trabalhar com a polícia para identificar e responsabilizar os criminosos que se envolveram em conduta ilegal esta noite. É decepcionante que uma noite de celebração tenha sido impactada por comportamento ilegal e inseguro, e revisaremos completamente os processos e protocolos em vigor esta noite e trabalharemos com a polícia para garantir que tal evento nunca mais aconteça.”

A Argentina derrotou a Colômbia com um gol na prorrogação de Lautaro Martínez aos 112 minutos, vendo o Albiceleste se tornar campeão consecutivo da Copa América.