Final da Euro 2024: Príncipe William e Rei Felipe vão assistir ao jogo

Espanha e Inglaterra se enfrentarão na final da Euro 2024 no domingo diante de uma infinidade de membros da realeza e autoridades, com grande parte do foco em um jovem prodígio adolescente e se um dos times com desempenho pior do mundo conseguirá encerrar sua espera de décadas por um título.

A partida está marcada para começar às 21h, horário local, em Berlim, e deve contar com a presença do príncipe William, do rei Felipe da Espanha, do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e de Keir Starmer, o novo primeiro-ministro britânico.

A Espanha está tentando vencer a Eurocopa pela quarta vez, um recorde, quebrando o empate com a Alemanha/Alemanha Ocidental, e pela primeira vez desde 2012. A nova superestrela do time é o ponta Lamine Yamal, um prodígio que completou 17 anos no sábado.

A Inglaterra, que reivindica ser o berço do futebol, não ganha um título importante masculino desde a Copa do Mundo de 1966, e isso foi em casa. Sua seleção feminina venceu a Euro 2022 em Wembley há dois anos e chegou à final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Esta é a segunda final consecutiva da seleção masculina no Campeonato Europeu, tendo perdido nos pênaltis para a Itália há três anos.

O príncipe William assistiu nervosamente à vitória da Inglaterra sobre a Suíça nos pênaltis nas quartas de final. ANP via Getty Images

As equipes seguiram caminhos diferentes até a final, que acontecerá no Estádio Olímpico de Berlim — o local com capacidade para 71.000 pessoas construído para os Jogos Olímpicos de 1936 e que sediou a final da Copa do Mundo de 2006, que teve como destaque a infame cabeçada de Zinedine Zidane.

A Espanha venceu todas as seis partidas e é amplamente considerada o time de melhor desempenho na Euro 2024, tendo derrotado a Alemanha e a França na fase eliminatória. A Inglaterra não impressionou na fase de grupos, mas mostrou resiliência ao se recuperar em todas as três partidas da fase eliminatória.