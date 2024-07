Final da Euro 2024: reação e análise da Espanha derrota a Inglaterra

Uma emocionante Euro 2024 terminou no domingo com a Espanha coroada campeã pela quarta vez, um recorde, com gols de Nico Williams (47 minutos) e Mikel Oyarzabal (86 minutos) suficientes para derrotar a Inglaterra, depois que Cole Palmer empatou brevemente para os Três Leões faltando pouco mais de 15 minutos para o fim.

Com o confete ainda caindo no campo, os escritores da ESPN no campo e em casa comentam com seus pensamentos imediatos sobre a final marcante de domingo.

Espanha recebe sua justa recompensa

A Espanha venceu o Campeonato Europeu pela quarta vez, quebrando o recorde, ficando um à frente da Alemanha, e poucos argumentariam contra eles serem o melhor time nas finais. Eles marcaram mais gols, venceram todas as sete partidas — precisando de prorrogação apenas uma vez — e jogaram o melhor futebol durante todo o tempo. (Eles são o único time masculino a vencer todos os sete jogos em uma Eurocopa.)

Enquanto as favoritas pré-torneio França e Inglaterra foram mais reativas, preferindo sentar-se mais fundo e esperar por alguma mágica de um de seus jogadores estrelas, a Espanha jogou na frente e venceu as melhores: a campeã Itália, a anfitriã Alemanha, França e Inglaterra. No entanto, para vencer um torneio, você também precisa se esforçar. Eles fizeram isso contra a Alemanha em Stuttgart, e no segundo tempo contra a França na semifinal terça-feira.

Eles também mostraram resiliência, vindo de trás contra Geórgia e França e reagindo bem ao empate da Inglaterra — mesmo depois de perder o meio-campista Rodri por lesão no intervalo. Essa atitude ficou em exibição até os últimos momentos no domingo, quando Dani Olmo (que marcou três gols na Euro 2024) cabeceou o esforço de Marc Guéhi para fora da linha nos acréscimos.

A Espanha mereceu totalmente o título da Euro 2024, vencendo todos os sete jogos no caminho para a glória em Berlim sobre a Inglaterra no domingo. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

É um momento emocionante para La Rojaque agora ganhou três dos últimos cinco Euros. Este time é completamente diferente do time que ganhou em 2008 e 2012, no entanto. Apenas Jesús Navas permanece da final de 2012, e ele vai se aposentar do futebol internacional agora. Em vez disso, uma nova geração está chegando, liderada pelos alas Nico Williams e a sensação de 17 anos Lamine Yamal.

A Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México não poderia chegar mais cedo para eles. — Sam Marsden

Os substitutos da Espanha causam impacto pela abordagem da equipe, não pelo reconhecimento do nome

BERLIM — Olhando para os bancos de reservas da Espanha e da Inglaterra, uma coisa era notavelmente diferente. O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, não só tinha mais opções de marca, mas também tinha jogadores que poderiam mudar a cara do seu time. E foi isso que eles fizeram quando entraram. Ollie Watkins deu à Inglaterra mais dinamismo e verticalidade, Cole Palmer não só marcou o gol de empate, mas permitiu que a Inglaterra mudasse para uma formação 4-1-4-1, se encaixando ao lado de Jude Bellingham e deslocando Phil Foden para o flanco esquerdo.

O chefe da Espanha, Luis de la Fuente, por outro lado, não teve o luxo de mudanças que dariam à Espanha uma aparência diferente. Ele fez a substituição forçada de igual para igual no intervalo — Martín Zubimendi por Rodri no meio-campo depois que a estrela do Man City levou um golpe — e então tirou seu centroavante, Álvaro Morata, para Mikel Oyarzabal. O trabalho diário deste último é geralmente mais como ponta, mas ele preencheu a posição de número 9 da mesma forma que Morata.

(As últimas substituições — Ivan Toney pela Inglaterra, Nacho e Mikel Merino pela Espanha — foram destaque no final do jogo.)

É melhor mudar o sistema e o pessoal ou manter o seu sistema e ajustar o pessoal, conforme necessário? É uma situação caso a caso, obviamente, mas no caso da Espanha, tendo se preparado para levar o jogo para o adversário desde o primeiro minuto, o fato de que de la Fuente não tinha jogadores que mudassem o jogo no banco não o prejudicou muito. Southgate, por outro lado, teve que mudar o sistema e a abordagem quando fez suas substituições. — Gab Marcotti

jogar 1:30 Ogden: Um treinador de elite teria vencido a Eurocopa 2024 da Inglaterra Mark Ogden se junta ao “ESPN FC” para discutir o desempenho da Inglaterra na final da Euro 2024.

Inglaterra encontra vida depois de Kane

BERLIM — Harry Kane foi substituído por Southgate após apenas uma hora da final da Euro 2024, com seu time perdendo por 1 a 0. Foi uma decisão muito grande do técnico da Inglaterra, mas foi a certa. Embora Kane seja o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 66 gols, e tenha terminado a temporada passada como o maior artilheiro da Bundesliga com o Bayern de Munique, ele nunca pareceu totalmente em forma durante este torneio.

Kane fará 31 anos no final deste mês, então seria tolice descartá-lo neste momento. Ele ainda tem tempo para recuperar sua forma física e provar que ainda tem muito tempo no relógio, mas a mudança na Inglaterra quando Kane saiu foi notável. O ritmo e a disciplina posicional de Watkins deram a Bukayo Saka e Jude Bellingham mais propósito no sentido de que eles poderiam jogar bolas diferentes para o atacante do Aston Villa Watkins do que para Kane, cujo movimento era mínimo.

Quando Cole Palmer entrou em campo, o jogador do Chelsea acrescentou outra dimensão ao jogo da Inglaterra, marcando um gol impressionante para completar o ótimo jogo de ataque de Saka e Bellingham.

A Espanha finalmente encontrou uma maneira de vencer quando Mikel Oyarzabal marcou o gol da vitória no final, mas se a Inglaterra tivesse mudado antes, eles poderiam ter vencido o jogo.

Não deixe Kane para a história ainda, mas ele não pode mais se considerar uma escolha automática porque a Inglaterra agora tem muitas opções de ataque. — Mark Ogden

Southgate permanecerá?

O futuro de Southgate parece marcadamente incerto daqui. Ele pode se recuperar para tentar novamente na Copa do Mundo de 2026 depois de terminar em segundo lugar em dois Campeonatos Europeus consecutivos? JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

BERLIM — Ninguém sentirá a dor da espera da Inglaterra por um grande troféu masculino que se estende por 60 anos a mais do que Gareth Southgate, mas ele terá a fome de competir novamente na Copa do Mundo de 2026?

A ESPN informou no início desta semana que a FA queria que Southgate continuasse além do fim de seu contrato, que expira em dezembro. No entanto, o sentimento dos fãs em relação ao jogador de 53 anos durante este torneio criou o que ele descreveu como uma “montanha-russa absoluta”, testemunhando seu time sendo vaiado duas vezes durante a fase de grupos, enquanto copos de cerveja também foram atirados em sua direção após o empate contra a Eslovênia.

As críticas ficaram mais pessoais do que nunca, pois um time repleto de talentos ofensivos não conseguiu empolgar, mas mesmo assim eles se recuperaram de forma dramática para chegar à sua primeira grande final em solo estrangeiro, impressionando com uma impressionante vitória na semifinal sobre a Holanda.

Southgate falou emotivamente depois daquele jogo sobre como “todo mundo quer ser amado, certo?” e ​​agora ele vai avaliar a reação à corrida da Inglaterra na Alemanha antes de decidir sobre seu futuro. No final das contas, ele pode não querer problemas. Os críticos de seu estilo conservador só serão encorajados pela forma como perderam para a Espanha, já que Southgate prontamente cedeu território para se concentrar na resiliência defensiva e só se abrir quando ficaram para trás.

Southgate criou uma cultura positiva e uma consistência de torneio sem paralelo na história da Inglaterra. Mas eles ainda precisam dar aquele passo final. Se Southgate sente que tem apoio suficiente para tentar outra vez, ainda não se sabe. — James Olley

Os extremos espanhóis vencem o dia

No nível de clubes nesta temporada, os pontas espanhóis Williams e Yamal combinaram 14 gols e 23 assistências em todas as competições — totais excelentes para jogadores de 22 e 16 anos, respectivamente, mas insignificantes em comparação ao que vimos individualmente dos ingleses Foden (27 e 12, respectivamente) e Saka (20 e 13).

No entanto, seu sistema importa, assim como sua estrutura de ataque. Na Euro 2024, Foden e Saka tiveram poucas oportunidades de criar perigo, prejudicados por um ataque centrado em um Kane sem gás e raramente alimentados com a bola por um meio-campo que sacrificou a capacidade de passe pela indústria e capacidade defensiva. Foden nunca pareceu ter uma boa ideia do que era exigido dele, também, vagando por todo o campo em busca de um impacto. No final, Foden e Saka combinaram para um gol e zero assistências de 14 chances criadas em 1.256 minutos de ação.

Yamal foi novamente o arquiteto na vitória da Espanha sobre a Inglaterra para vencer a Euro 2024. Getty

Enquanto isso, Williams e Lamal contribuíram com três gols e cinco assistências em 32 chances criadas em 1.001 minutos neste verão. Eles foram solicitados a fornecer largura, se tornarem disponíveis para trocas longas de jogo e mover a bola para o perigo com sua velocidade e capacidades um-contra-um. Eles foram brilhantes nisso. E apropriadamente, eles se combinaram para o primeiro gol das finais, com Yamal recebendo uma bela bola de Dani Carvajal, rapidamente avançando em direção ao meio do campo e preparando um gol gritante de Williams.

Foden e Saka se combinaram para uma tentativa de chute e duas chances criadas na final; Williams e Yamal, enquanto isso, fizeram o que fizeram durante todo o torneio: colocaram a Espanha no caminho do título. — Bill Connelly

Os últimos atos heroicos de Palmer não foram suficientes para salvar a Inglaterra

BERLIM — Palmer não tem absolutamente nada em comum com Sylvain Wiltord, exceto a classificação de jogador da Premier League, e agora eles compartilham o fato de que ambos marcaram como reservas em uma final da Eurocopa.

O francês fez isso em 2000 como Os Bleus conseguiu uma vitória milagrosa contra a Itália em Roterdã, e o inglês fez isso no domingo em Berlim. Após a assistência de Palmer no gol da vitória contra a Holanda na semifinal, ele foi quem brevemente salvou o jogo para os Three Lions, já que Southgate errou suas táticas novamente.

Palmer, 22, tem algum ímpeto após uma temporada incrível e bem-sucedida no Chelsea (25 gols, 15 assistências em 45 jogos em todas as competições). Ele é destemido e joga com liberdade, talento e coragem. É tudo uma questão de técnica para ele. No domingo, ele estava em campo por 2 minutos e 23 segundos após substituir Kobbie Mainoo, quando acertou o chute perfeito de dentro do pé esquerdo no chão para vencer Unai Simón.

Palmer sem dúvida merecia jogar mais nesta competição. Ele merecia começar esta final também, mas ele ainda será lembrado como aquele que salvou a Inglaterra uma vez e quase duas vezes.

Apesar de todo o seu talento e de uma entrada espetacular — o único ponto positivo da Inglaterra — ele simplesmente não conseguiu fazer tudo sozinho. — Julien Laurens

O gol de Palmer acrescenta ainda mais história à sua carreira notável até agora, mas não foi o suficiente para a Inglaterra vencer a Euro 2024. Justin Setterfield/Getty Images

Outra palavra sobre Yamal

BERLIM — Yamal comemorou seus 17 anos no sábado e se tornou um campeão europeu no domingo com seu país. Com as lesões permitindo, quem sabe o que ele pode conquistar com a Espanha e o Barcelona na próxima década?

Em cada fase do torneio, foi perguntado se a pressão finalmente chegaria até ele. O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, sugeriu que eles podem tentar agredi-lo — Yamal então prepararia o gol de abertura. O meio-campista francês Adrien Rabiot disse que Yamal precisava fazer mais do que fez até agora para chegar à final — Yamal então marcou um gol para ajudar a despachar os franceses nas semifinais.

A Inglaterra teve o cuidado de não lhe dar nenhuma motivação extra antes da final, mas isso também não funcionou. Depois de um primeiro tempo tranquilo, ele voltou à vida no segundo. Seu pé esquerdo fez tanto estrago na Alemanha — daquele gol contra a França às assistências contra Croácia, Geórgia e os anfitriões — e ele foi novamente o arquiteto do gol de abertura aqui. Cortando, ele passou a bola para Nico Williams, avançando pela direita para abrir o placar.

Yamal provavelmente deveria ter marcado também. Jordan Pickford o negou duas vezes, uma vez em 1-0 e depois em 1-1, mas não importou no final, já que Mikel Oyarzabal marcou o gol da vitória no final.

A Euro 2024 será lembrada como a explosão de Yamal. Ele teve quatro assistências, o recorde do torneio — o recorde é cinco — e assumiu a responsabilidade de uma nação inteira sobre seus ombros, tudo isso enquanto quebrava o recorde de Pelé para se tornar o jogador mais jovem a participar de uma final da Copa do Mundo da FIFA ou da UEFA European Championships.

Resumindo, ele ganhou uma fatia do bolo. — Marsden