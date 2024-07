Final da Euro 2024: Southgate acredita em vitória dos “sonhos” contra a Espanha

Gareth Southgate reagiu às alegações de que a Inglaterra poderia estar fadada a vencer a Euro 2024 insistindo: “Não acredito em contos de fadas, mas acredito em sonhos”.

Os Três Leões enfrentam a Espanha em Berlim no domingo, 28 anos após a vitória da Alemanha em Londres na Euro ’96, um torneio para sempre lembrado na Inglaterra pelo pênalti decisivo desperdiçado por Southgate na semifinal como jogador.

Neste verão, a Inglaterra precisou de um gol de empate aos 95 minutos para forçar a prorrogação antes de vencer a Eslováquia nas oitavas de final e derrotar a Suíça nos pênaltis nas quartas de final.

Southgate e o capitão Harry Kane foram questionados na coletiva de imprensa pré-jogo de sábado se a dupla acreditava no destino, já que agora eles poderiam virar o jogo e vencer na Alemanha. Kane disse: “Você pode responder essa. Você estava por aí em 96. Eu tinha apenas 3 anos!”

Southgate respondeu: “Eu estava por perto, muito por perto — provavelmente um dos ingleses mais populares em Berlim, imagino.

“Olha, eu não acredito em contos de fadas, mas acredito em sonhos, e nós tivemos grandes sonhos.

“Sentimos a necessidade e a importância disso, mas é preciso fazer essas coisas acontecerem.

“E o destino, a corrida que tivemos, os gols no final, os pênaltis, isso não equivale a ser o nosso momento. Temos que fazer acontecer amanhã. Temos que atuar no nível que precisamos atuar.

“Claro que seria uma história adorável, mas está em nossas mãos, e nosso desempenho é o mais importante.”

Southgate, que tem todos os 26 jogadores disponíveis para a final de domingo, supervisionou uma grande transformação na sorte da Inglaterra desde que assumiu o comando em 2016, levando a Inglaterra a duas finais consecutivas da Eurocopa, além de uma semifinal da Copa do Mundo de 2018 e uma quartas de final no Catar.

Mas o jogador de 53 anos admitiu que a Inglaterra precisa dar esse passo final para ser considerada uma potência europeia novamente, depois de esperar 58 anos por uma grande honraria masculina.

Gareth Southgate levou a Inglaterra à final do Campeonato Europeu em dois torneios consecutivos. Eddie Keogh – A FA/A FA via Getty Images

“Às vezes você tem que passar por noites difíceis como um time”, disse Southgate. “Tentamos mudar a mentalidade desde o começo. Tentamos ser mais honestos sobre onde estávamos como uma nação do futebol.

“Eu viajei para Copas do Mundo, Campeonatos Europeus assistindo como observador e assisti a vídeos de destaques antes das partidas que estavam no telão antes do jogo, e nós não estávamos em nenhum deles. Porque eles só mostram as finais e os grandes jogos. Precisávamos mudar isso.

“Tínhamos altas expectativas, mas elas não corresponderam ao que estávamos em termos de desempenho. Agora, as altas expectativas ainda estão lá, mas tivemos desempenhos consistentes em certamente três dos últimos quatro torneios e uma quarta de final também no quarto.

“No final, você sempre tem que estar nos últimos estágios dos torneios para poder aprender como vencer esses grandes jogos. Estamos aprendendo isso; passamos por muitas noites grandes agora.

“Muitos recordes que quebramos. Mas sabemos que no final, temos que fazer isso, temos que ganhar esse troféu para realmente sentir o respeito do resto do mundo do futebol, eu acho.”

Kane nunca ganhou um troféu em sua carreira, apesar de uma brilhante série de elogios individuais, incluindo se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham e da Inglaterra. O jogador de 30 anos marcou 44 gols em 45 jogos em todas as competições na temporada passada, mas o Bayern de Munique perdeu o título da Bundesliga pela primeira vez em 12 anos.

Questionado se ele trocaria esses marcos pessoais para ganhar a Euro, Kane disse: “Claro. Não é segredo que eu não ganhei um troféu de equipe. A cada ano que passa, você fica mais motivado e mais determinado a mudar isso, e amanhã eu tenho a oportunidade de ganhar um dos maiores troféus que você poderia ganhar e fazer história com minha nação, da qual tenho muito orgulho de ser inglesa.

“Então sim, sem dúvida. Eu trocaria tudo na minha carreira para ter uma noite especial vencendo amanhã. É muito trabalho duro de agora até aquele momento, e estou bem determinado a tornar a noite de amanhã especial.”