Final do Euro 2024: Watkins pronto para reproduzir heroísmo contra a Espanha

O atacante inglês Ollie Watkins disse que “não ficou chocado” com seu dramático gol da vitória na semifinal contra a Holanda e que tem “fogo na barriga” para reproduzir seu heroísmo na final do Campeonato Europeu de domingo contra a Espanha.

O jogador de 28 anos marcou um gol memorável aos 90 minutos da semifinal de quarta-feira, com apenas seu quarto toque no jogo, após ser introduzido como substituto pelo técnico Gareth Southgate, faltando nove minutos para o fim do tempo normal.

O gol de Watkins na vitória por 2 a 1 garantiu que a Inglaterra jogará a final de um grande torneio em solo estrangeiro pela primeira vez na história do país, quando enfrentará a Espanha em Berlim.

“Foi uma sensação inacreditável, para ser honesto”, Watkins disse em uma entrevista coletiva na sexta-feira. “Fiquei surpreso com o gol, mas também não fiquei chocado por ter feito isso, porque realmente acredito plenamente em mim mesmo.

“Eu sabia quando estava entrando em campo que iria marcar, eu manifestei isso. Eu trabalhei muito duro para chegar a esse ponto, então foi uma sensação incrível, mas não estou chocado.

“Tenho essa energia na barriga, sempre pronto para quando for chamado e espero ser chamado para entrar em campo novamente, e então espero poder produzir.”

O ponta espanhol Lamine Yamal, que comemora seu 17º aniversário no sábado, tem sido um dos destaques do torneio e Watkins admitiu que a Inglaterra precisará ter cuidado com um jogador que ele descreveu como um “talento geracional”.

Questionado se ele conseguia se lembrar de como passou seu aniversário de 17 anos, Watkins disse: “Eu definitivamente não estava me preparando para uma final, posso te dizer isso. Ele é um talento inacreditável. Todo mundo viu o que ele pode fazer. Talento geracional.

Ollie Watkins marcou o gol da vitória da Inglaterra contra a Holanda aos 90 minutos na quarta-feira, levando a equipe de Gareth Southgate à final da Euro 2024, onde enfrentará a Espanha. Visionhaus/Getty Images

“Não é sempre que você marca gols contra a França no canto superior da semifinal da Eurocopa quando tem 16 anos. Obviamente, ele tem o mundo a seus pés e está quilômetros à minha frente quando eu tinha 16, 17 anos.

“Com as mídias sociais e todo o hype, estar no Barcelona e jogar pela Espanha, há muito hype em torno dele. Para mim, sinto que você tem que ter um bom grupo unido de pessoas ao seu redor para mantê-lo com os pés no chão e focado. Sinto que tenho isso ao meu redor, me mantém no caminho certo e estreito e está lá como uma caixa de ressonância.”

Watkins acrescentou que a Inglaterra precisa encontrar uma maneira de lidar com o capitão da Espanha, Rodri. O meio-campista do Manchester City raramente perde um jogo e só viu sua sequência invicta de 79 jogos encerrada pelo Manchester United na final da FA Cup em 25 de maio.

Questionado sobre quem ele considera o jogador-chave da Espanha, Watkins disse: “Eu definitivamente diria Rodri, apenas pela experiência dele, obviamente o que ele ganhou no Man City, e ele é muito crucial para a construção defensiva deles. Eu sinto que ele dita os jogos com a maneira como ele joga, então eu sinto que Rodri é o homem principal para eles.”

Se a Inglaterra ganhar seu primeiro título europeu no domingo, Watkins admitiu que apoiaria a ideia do companheiro de equipe Kyle Walker de que o time fizesse tatuagens combinando para comemorar a ocasião.

“Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas acho que eu faria essa. Acho que eu faria a tatuagem. É, acho que é boa”, ele disse.