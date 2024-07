Fists perdidos: gancho de calcanhar de pesadelo faz lutador se debater em agonia

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Toque ou encaixe.

É um dos ditados mais antigos do MMA moderno e, felizmente, o primeiro é seguido com mais frequência do que o último. Dito isso, todos nós já vimos nossa cota de submissões de membros terminando em horror, com um lutador sendo muito forte para seu próprio bem ou não percebendo o perigo em que está até que seja tarde demais.

Acho que nunca vimos uma reação como a que acabamos de ver em Sandton, na África do Sul.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.)

Kelvin Smit contra David Makane

Siyanda Vilakazi vs. Esquecimento



O evento Extreme Fighting Championship Worldwide de quinta-feira começou com duas das piores derrotas que você verá o ano todo.

Na segunda luta da noite, Kelvin Smit teve o contra-ataque perfeito depois que David Makane pegou sua perna. Smit imediatamente reverteu a situação, envolvendo a perna direita de Makane e então se prendendo para um gancho de calcanhar.

Segundos depois, Makane estava gritando e se debatendo em submissão.

Ninguém deve culpar Makane por sua reação de pânico, pois parece que sua perna foi estourada quase assim que eles atingiram o tatame. Esqueça de parecer durão, se você é Makane, você só quer que a luta acabe AGORA.

Esta é normalmente a parte em Missed Fists onde eu aponto o dedo para alguém por uma luta não ter sido interrompida cedo o suficiente, mas não há realmente nada que alguém possa fazer aqui. Makane mal teve a chance de se defender, o árbitro Ferdie Basson imediatamente sinalizou para a interrupção quando Makane gritou, e Smit soltou o golpe o mais rápido possível. E ainda assim, Makane ficou quase inconsciente de dor.

Você pode ver o quão preocupado Smit está, ele não consegue nem comemorar a vitória. Esta é a dura realidade do jogo de luta em poucas palavras.

Apenas uma luta antes, outro lutador pagou o preço por ter agarrado uma perna desleixadamente.

Tebatso Matlhobowane foi cortado no início e instintivamente tentou uma queda, o que provou ser sua ruína. Um Siyanda Vilakazi ofegante manteve o equilíbrio antes de pular e levantar o joelho diretamente no queixo de Matlhobowane. Matlhobowane estava totalmente fora de si depois daquele golpe ousado e Vilakazi seguiu com socos para garantir um nocaute de 10 segundos.

Os eventos do Extreme Fighting Championship Worldwide estão disponíveis para assistir com uma assinatura da EFCWorldwide TV.

Lemuel Suarez vs. Jacob Arevalo

Já é temporada de pular joelho e ninguém me avisou?

Em um evento Reto de Campeones em Lima, Peru, Lemuel Suarez estava queimando Jacob Arevalo com joelhadas clinch antes de voar para finalizar o serviço. Este final foi registrado em 14 segundos, então não é bem a velocidade de Vilakazi, mas é muito rápido!

Joaquín Vargas vs. Marco Saavedra

Você sabe que os nocautes são bons esta semana quando um nocaute com um cotovelo giratório não lidera a lista.

Do Knockout Champions 23 em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, vamos lá, Joaquin Vargas!

Essa é uma leitura maravilhosa do argentino, que viu que o oponente Marco Saavedra estava se estendendo demais e se mostrando muito agressivo. Ele finge um jab enquanto segura um chute recebido e então planta seu pé de liderança no momento em que começa a desenrolar seu cotovelo. Perfeição.

Ezequiel Peralta vs. Álvaro Chaparro

Tivemos muitos resultados rápidos, então vamos para um golpe de misericórdia tardio, cortesia de Ezequiel Peralta no Fighting Force 14 na República Dominicana.

Nunca deixe nas mãos dos juízes, eles sempre dizem, e Peralta poderia muito bem ter rasgado os cartões de pontuação ele mesmo, do jeito que ele tirou o pó de Alvaro Chaparro. Com cerca de 30 segundos restantes na luta, Peralta carregou a direita e acertou dois absolutos sem dúvida para deixar Chaparro mutilado contra a grade.

Você pode assistir às lutas do Fighting Force gratuitamente no YouTube.

Hirotaka Fukuyama vs. Dong Hyun Kim

Certo, voltando ao departamento do “pisque e você perdeu”.

Um golpe de caratê direto de Hirotaka Fukuyama deu um soco em Dong Hyun Kim (não deve ser confundido com que Dong Hyun Kim ou “Maestro” Dong Hyun Kim) em um evento co-promovido do Angel’s Fighting Championship/Heat em Vung Tau, Vietnã. Fukuyama instantaneamente passou de out-fighting para all-in e Kim teve pouca chance de evitar isso.

Oficialmente, o tempo de paralisação foi de 10 segundos, mas Kim saiu assim que o soco acertou.

Assista a mais ações gratuitas da AFC no YouTube.

Pargev Khachatrian contra Tony Whitfield

Em uma luta amadora em um evento Up Next Fighting em Commerce, Califórnia, Pargev Khachatrian foi paciente com seu ataque e foi recompensado com um nocaute com um chute na cabeça.

Seu oponente Tony Whitfield era muito desleixado com as mãos, nunca realmente estabelecendo sua defesa enquanto trabalhava de costas. Khachatrian reconheceu que Whitfield era vulnerável, deixou sua perna voar, e bum, tchau protetor bucal.

Ulukbek Ikashev vs. Mekan Divanov

E adeus consciência para Mekan Divanov, outra vítima do chute na cabeça desta semana.

Ulukbek Ikashev, do Uzbequistão, melhorou para 7-0 com esse golpe circular que, para Divavnov, provavelmente pareceu um pedaço grosso de andaime caindo em sua cabeça. Ele se foi quando atingiu a lona e foi trazido de volta à vida por um forte punho de martelo. Deixe-o dormir da próxima vez, mano.

O Naiza FC 62 aconteceu em Aktau, Cazaquistão, e uma transmissão gratuita do evento está disponível no YouTube.

Thomas Cleret contra Jordan Nandor

Começamos com uma submissão feia na quinta-feira, então é justo que terminemos com uma submissão feia na quinta-feira.

No Ares FC 23 (replay disponível no UFC Fight Pass) em Aubervilliers, França, Thomas Cleret forçou Jordan Nandor a fazer sua melhor imitação do Homem Alongado para finalizar com menos de 15 segundos restantes no Round 1.

Essa é uma música americana (francicana?) realmente de cortar o coração, e Nandor tem sorte de não ter acabado gritando de agonia como Makane.

