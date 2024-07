Fists perdidos: lutadores de MMA blindados se enfrentam em um combate livre de vários cavaleiros

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

O UFC 303 veio e foi com um estrondo no último final de semana, mesmo que a escalação finalizada não tenha sido exatamente como anunciada. Tal é o caos dos esportes de combate, que descreve este final de semana também com Jorge Masvidal e Nate Diaz prontos para se enfrentarem enquanto vão do octógono para o ringue. Tempos selvagens.

Tão selvagem que tendemos a deixar certas esquisitices passarem despercebidas, um erro que pretendemos retificar por pelo menos uma semana. Então junte-se a nós enquanto pulamos na máquina do tempo de Missed Fists e saltamos um pouco mais para trás do que o normal.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.)

MMA blindado

Graças ao feed do Twitter sempre animador de Matysek, finalmente descobri a promoção Armored MMA que recentemente está realizando shows em Nashville, Tennessee.

Se você está se perguntando o que é Armored MMA, confira o clipe do battle royale abaixo para um bom exemplo:

Se isso aguçou seu apetite, a luta completa está disponível aqui:

Bem estranho, né? E 100% seguro, tenho certeza.

Francamente, isso se parece mais com BattleBots do que com o nosso amado MMA, mas não há como negar que há um apelo de acidente de carro, com os carros sendo seres humanos amontoados em armaduras de cavaleiro semifuncionais.

Essa luta multi-knight veio de um show em fevereiro, mas o evento mais recente do Armored MMA foi em 8 de junho e você também pode assistir de graça no canal deles no YouTube. E ei, se você mora em Nashville ou está planejando visitar no mês que vem, você pode comprar ingressos para o dia 24 de agosto agora. O que você tem a perder além de um pouco mais da sua sanidade?

Josias Musasa vs. Marven Malunes

Demba Seck vs. Mohamed Abdel Fatah



Por mais raro que seja ver homens e mulheres medievais balançando aço na era atual, é ainda mais raro que façamos uma visita à República Democrática do Congo para nossa dose de MMA. O Impact Championship 3 aconteceu no Batiment Hypnose em Lubumbashi, e o ato principal Josias “The KO Wizard” Musasa não decepcionou.

Musasa acertou um cambaleante Marven Malunes com uma joelhada voadora para melhorar para 7-0, com seis nocautes no primeiro round e o outro no Round 2. Uma coisa é ter um apelido fantástico, outra é viver de acordo com ele.

Se você se lembra, Musasa agraciou esta atração há 18 meses em apenas sua segunda luta profissional, e tem sido tudo morro acima desde então. Acho que é aqui que devemos especular se é hora de Musasa dar um passo à frente na competição, mas se ele continuar a fazer finalizações de destaque perto de casa, você não pode odiar isso.

Já que estamos aqui, vamos mostrar um pouco de amor a Demba Seck, que acertou um chute de direita para finalizar Mohamed Abdel Fattah em pouco mais de um minuto.

Não sou Eric Nicksick, mas se eu pudesse dar um conselho ao Fattah: cuidado com a direita!

Assista a uma repetição gratuita do Impact Championship 3 no YouTube.

Benjamin Hajijan x Eli Elias

Benjamin Hajijan usou alguns truques para desferir seu poderoso soco no evento Allstars Fight Night em Solna, Suécia.

No começo, pensei que fosse um 1-2 básico, mas se você assistir de novo, verá que ele realmente retrai a mão da frente e então rapidamente ataca a direita. Ele também armou tudo indo da direita para a esquerda na troca, pouco antes de marcar o nocaute. Trabalho básico, mas inteligente, de um jovem de 22 anos fazendo sua estreia profissional.

Isaac Gabarri vs. Dário Monreal

Um golpe de direita não foi o suficiente para garantir a vitória de Isaac Gabarri, mas ele compensou com um ground and pound realmente violento.

De um show do WAR MMA em Alicante, Espanha:

Dario Monreal estava se defendendo o suficiente após ser derrubado para justificar a continuação da luta, embora ele provavelmente se arrependa depois de ter sua cabeça remodelada pelos socos de Gabarri.

Edgar Delgado vs. José Quinonez

Alexandre Bastida vs. Victor Nunes



Por fim, indo para Zacatecas, México, a Lux Fight League contou com Edgar Delgado e o veterano do UFC Jose Quinonez no evento principal. “El Teco” teve resultados mistos desde que se separou do UFC em 2020, mas ainda é classificado como a maior vitória da carreira de 20 lutas de Delgado.

Principalmente porque aconteceu por meio de uma finalização certeira no primeiro round.

Não há nada como um lutador mirando em um membro e indo a todo vapor em busca do tap. Muitas vezes, não funciona, mas quando funciona, é tão doce. Só espero que Quinonez tenha desistido a tempo antes de perder um ligamento.

O melhor resultado da noite pertenceu a Alexander Bastida, porque sete segundos depois do Round 2, ele fez isso:

Pura reação. Puros reflexos. Pura destruição.

Lux Fight League 43 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou uma promoção que poderia receber alguma atenção, por favor nos avise em X — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.