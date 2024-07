Fists perdidos: Nocaute de joelho voador de Dylan Hazan rouba a cena no Cage Warriors 175

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

O UFC está sediando um show histórico neste sábado em Manchester, Inglaterra, com uma escalação com dois campeões britânicos em ação. Mas não se engane, este é o território do Cage Warriors, e a promoção lembrou a todos desse fato ao realizar dois shows em seis dias.

Na quinta-feira, o Cage Warriors 175 aconteceu em Manchester, e foi Dylan Hazan quem estabeleceu o padrão para o nocaute mais pitoresco já ocorrido em solo inglês nesta semana até agora.

Dylan Hazan vs. Elves Oliveira

Naglis Kanisauskas vs. Leon Naumann

Giuseppe Mastrogiacomo vs. Seyed Hossein Mousavi

Mason Jones contra Michael Pagani



Hazan acertou Elves Oliveira com um golpe de esquerda e então buscou o máximo de pontos de estilo aqui.

Meu cara pegou o ar naquele e pegou cada parte do rosto de Oliveira. Assista a este novamente e você notará que quase parece que o árbitro está correndo para acenar para a luta terminar durante a corrida de Hazan. Ele podia ver que Oliveira estava machucado, mas quando ele fechou a distância, era tarde demais para salvá-lo.

Falando em encurtar a distância, Naglis Kanisauskas não demonstrou respeito por Leon Naumann, apenas o derrubando e fazendo com que ele instantaneamente caísse com um golpe de direita no final do Round 2.

Não é um mau candidato ao Humpty Dumpty Fall da semana, mas há muito mais de onde isso veio.

Também houve muitas finalizações em que um lutador derrubou o outro impiedosamente, como Giuseppe Mastrogiacomo fez com Seyed Hossein Mousavi.

Dificilmente uma combinação limpa, Mastrogiacomo jogou tudo nele e ele só precisou de um bom golpe para acertar. Neste caso, foi um cotovelo de adaga bem no cano.

E, caso você tenha perdido, não deixe de conferir o co-evento principal, uma luta decisiva de três rounds entre Mason Jones e Michael Pagani.

Jones venceu sua quarta luta consecutiva desde que se separou do UFC em 2022, e embora tenha visto uma sequência de finalizações quebrada, derrotar o invicto Pagani mostra que Jones ainda está um passo acima de sua competição no Cage Warriors. A primeira corrida do galês no UFC nunca decolou depois que ele perdeu uma decisão fantasticamente divertida para Mike Davis, mas ele pode ver um retorno a essa promoção mais cedo ou mais tarde.

Francesco Mazzeo vs. Vanderlei Junior

Rhi Rhi Hudson contra Jennifer Trioreau

Jimmy Quinn contra Imad Bouamri

Gheorghe Grozav vs. Tommy Brunner



Não, você não está vendo um replay do final de Mastrogiacomo. Essa é outra onda ousada que foi coroada por um strike de destaque, dessa vez do Cage Warriors 174, que aconteceu em Londres no último sábado.

Assim como Mastrogiacomo, Francesco Mazzeo jogou muito para fora sem que muito realmente acertasse. Sua mão direita, no entanto? No ponto, e mais do que o suficiente para derrubar Vanderlei Junior.

Rhi Rhi Hudson acertou praticamente tudo em sua estreia profissional, mas não havia muito o que fazer, já que ela venceu em apenas 13 segundos.

Depois que ela derrubou Jennifer Trioreau, ela não errou seus socos subsequentes.

Jimmy Quinn se aproveitou da desatenção de Imad Bouamri, fazendo-o pagar com uma joelhada voadora por se afastar da ação.

Essa é uma maneira difícil de ser Horodecki’d.

Não podemos deixar de fora nossos lutadores, então parabéns a Gheorghe Grozav por essa incrível finalização kimura.

Grozav tinha uma posição dominante no final do Round 2, mas não estava satisfeito em apenas aguentar os últimos segundos. Ele agarrou o braço de Tommy Brunning, torceu-o em um ângulo brutal e conseguiu uma rápida finalização.

Cage Warriors 174 e 175 estão disponíveis para replay no UFC Fight Pass.

Thomas Glot x Parwaiz Arabzai

Theo Ulrich contra Jason Polydor



Thomas Glot tem uma mão esquerda que faria Conor McGregor corar, e ele a mostrou com frequência no Hexagone MMA 19 em Orange, França.

Parwaiz Arabzai parecia não ter ideia do que o atingiu, o que pode explicar por que ele não fez ajustes para evitar a mão poderosa de Glot. Repetidamente, aquela esquerda conectou até que um gancho perfeito colocou Arabzai no chão para a contagem.

Theo Ulrich adotou uma abordagem mais tradicional para preparar seu golpe de nocaute, primeiro fazendo Jason Polydor pensar na esquerda e então acertando-o com um forte golpe de direita no queixo quando ele menos esperava.

Bekah Irwin contra Tayde Garcia

No Fury FC 94 (replay disponível no UFC Fight Pass) em Houston, Bekah Irwin venceu sua primeira luta de MMA com uma série de joelhadas violentas no corpo.

Tenho certeza de que o oponente dela não estava usando esses órgãos internos de qualquer maneira.

Andrei Borissov contra Eric Perry

As coisas não são menos violentas no cenário amador, como evidenciado pelo nocaute giratório do estreante Andrei Borissov sobre Eric Perry.

Esse é o tipo de coisa que você espera ver nesse nível de competição e Perry deve aprender muito com essa experiência. Ele simplesmente avançou sem nenhum plano, sem esperar que Borissov tivesse o contra-ataque perfeito pronto. Cinco socos simplesmente acertaram o rosto de Perry a uma velocidade que parecia ser de cerca de 200 mph.

Warrior Xtreme Cagefighting 94 está disponível para replay com uma assinatura do Spectation Sports.

Junior Luiz vs. Thiago Hayne

Lembra quando eu disse que haveria mais cachoeiras do Humpty Dumpty chegando?

Do Centurion FC 21 no Rio de Janeiro:

Junior Luiz leu Thiago Hayne como um livro para preparar aquele flatliner de um soco. Hayne faz a coisa certa ao cortar pacientemente a grade, mas ele abaixa as mãos na hora errada e come uma direita de sacudir o crânio. Aquele tapete parecia muito confortável de repente.

Modestino Rodrigues vs. Nathan Oliveira

Indo para o Jungle Fight 128 em São Paulo, Modestino Rodrigues também conseguiu um nocaute decisivo.

Rodrigues estava destruindo Nathan Oliveira com seu standup e era só uma questão de tempo até Oliveira ser derrubado. Mas isso foi só o começo da dor para ele, já que Rodrigues acertou um trio de hammerfists dignos de Thor para mandar Oliveira para Valhalla.

Milão Datelinka vs. Ondrej Raska

Losene Keita vs. Palestra Bogdanovic



Você provavelmente já ouviu treinadores falando sobre a eficácia de “dar um soco” em alguém. Foi o que Milan Datelinka fez aqui.

Ambos os lutadores dando um passo à frente exatamente ao mesmo tempo, um deles soltando sua mão de poder. O resultado? Oblivion.

No evento principal do Oktagon MMA 59, em Bratislava, Eslováquia, o principal candidato ao título dos leves, Losene Keita, melhorou para 14-1 com um nocaute violento com golpe no corpo.

Keita vem arrasando na promoção sediada na República Tcheca e, independentemente de assinar ou não com outra grande promoção no futuro, ele é um programa imperdível sempre que entra no octógono.

Islam Boltaev vs. Murad Abdurakhmanov

Shokhasan Mirzamatov vs. Mahir Mamedov



O mesmo pode ser dito do recém-coroado campeão dos médios da Octagon League do Cazaquistão, Islom Boltaev, que apropriadamente atacou Murad Abdurakhmanov com uma mão esquerda e uma joelhada perfeitamente sincronizada para reivindicar o cinturão vago.

Já são três vitórias consecutivas para Boltaev, que com 1,78 m ainda tem seus melhores dias pela frente.

E se você não teve nocautes de joelho suficientes esta semana, aqui está Shokhasan Mirzamatov dando uma joelhada até a alma do seu oponente sair do corpo.

Adam Brysz vs. Hugo Deux

Por último, mas não menos importante, o KSW 96 proporcionou este acabamento maravilhoso:

Com o rosto inchado, Adam Brysz decidiu apenas dizer “dane-se” e aumentou a agressividade para 11 com o tempo passando no segundo round. Ele colocou em Hugo Deux, afogando-o com uma série implacável de golpes e finalizando a performance com uma cotovelada giratória que Deux não conseguiu suportar.

Ah, o apelido do Brysz? “Tornado.”

