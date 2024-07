‘Fizeram papel de idiotas’: profissionais reagem à decepção de Muhammad Mokaev x Manel Kape após o drama do UFC 304

Nas palavras imortais de Nick Diaz, Muhammad Mokaev e Manel Kape venderam ingressos para o Wolf.

Após uma preparação cheia de drama entre os dois competidores peso-mosca, que incluiu várias brigas ou quase brigas fora do octógono, Mokaev e Kape se recusaram a manter a mesma energia quando o UFC 304 começou. No final, Mokaev venceu uma decisão apática e anticlimática sobre Kape após 15 minutos de ação leve, embora a diferença entre a fanfarronice da semana de luta da dupla e o tom que eles deram no octógono fosse inevitável para as massas do MMA assistindo de casa.

Confira abaixo como o mundo dos esportes de combate reagiu a Mokaev x Kape no UFC 304.

Aja como se você não pudesse esperar para lutar com ele… Então olhe para ele por um minuto ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

Esses caras estão vendendo ingressos para o Wolf! — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

Na história das brigas de sangue ruim, 90% das vezes elas acabam sendo brigas chatas. — Josh Thomson (@THEREALPUNK) 28 de julho de 2024

Kape parecendo hesitante. Mas, na verdade, só tentando fazer Mokaev dar um tiro telegrafado. #UFC304 -Alan Jouban (@AlanJouban) 28 de julho de 2024

Quase tivemos um round Ngannou vs Lewis, mas Kape garantiu nos últimos 30 segundos? 10-9 Café #UFC304 — Damien Brown (@beatdown155) 28 de julho de 2024

Acredito que Mokaev acabou de admitir para Kape que não consegue ficar com ele e Kape provou que pode parar a queda de Mokaev. Isso pode acabar no 2º. #UFC304 — O Mestre Thugjitsu (@thugjitsumaster) 28 de julho de 2024

Mokaev tentou esfaquear Kape ao vivo na TV — Derek Brunson (@DerekBrunson) 28 de julho de 2024

Quebrou o dedo do pé e foi espancado… rodada difícil para Kape até agora #UFC304 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 28 de julho de 2024

Ayo pause!!! Essa pegada é do que as cenas de prisão são feitas!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 28 de julho de 2024

Nenhum ponto conquistado por trapaça de Mokaev ainda, mas ainda está 2 rounds abaixo#UFC -Nathan Levy ✡︎ (@Nathan_Levy) 28 de julho de 2024

O homem Mokaev está com medo de entrar no bolso com Kape. Ele é muito covarde na luta. Especialmente dê como ele estava agindo antes da luta — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

Tiara é melhor que todos esses meninos — Jarred Brooks (@The_monkeygod) 28 de julho de 2024

Esse vai ser tipo

GATOS/WARD! Exceto sem Gatti, Ward, Good Punches ou

Excitação mas

Ausente

QUE, ISSO

de

AQUI!!! — Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 28 de julho de 2024

Sinceramente, ambos perdem – Vince Morales (@vandetta135) 28 de julho de 2024

Como Mokaev venceu o round 1 no placar??? Ele não acertou um soco — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

30-27 certamente Dana não lhe dará uma luta pelo título com isso #UFC304 — Damien Brown (@beatdown155) 28 de julho de 2024

Por que eles estão se abraçando. Mokaev mal se envolveu naquela briga, ele estava vendendo ingressos para o Wolf — Funky (@Benaskren) 28 de julho de 2024

Os pesos-moscas precisavam dessa rivalidade, mas a luta não correspondeu ao seu rancor. Precisamos que o campeão mexa a panela ou os pesos-moscas podem estar em perigo novamente. Quem sabe talvez o triplo C possa salvá-lo novamente!? —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 28 de julho de 2024

Mokaev x Kape pré-luta brovado e travessura pontuação 10. Instinto assassino na luta pontuação 2.5. Esses caras cara… luta de pontos depois de agirem todos “durões” #ufc304 — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 28 de julho de 2024