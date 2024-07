Flavor Flav diz que o papel de portador da tocha olímpica de Snoop Dogg é um momento histórico para a música rap

Sabor Sabor diz assim que Snoop Dogg surge em Paris com a tocha olímpica em mãos na sexta-feira – ninguém na comunidade hip hop jamais esquecerá isso… explicando que esta semana será “um momento muito, muito grande para a história da música rap”.

Flav, é claro, verá tudo acontecer pessoalmente… já que ele fez uma viagem à França este mês como parte de seu papel como o patrocinador oficial da seleção feminina de pólo aquático dos EUA.



Podcast do TMZ

Ele disse Charlie Neff dar Towanda Robinson é “Podcast TMZ” que assistir Snoop com a chama é na verdade a “coisa principal” que ele está “muito, muito” ansioso na preparação para os Jogos de Paris – porque ele acha que as pessoas falarão sobre isso daqui a algumas décadas.

Snoop é esperado para cruzeiro pela cidade de Saint-Denis com o fogo em questão de horas… pouco antes de ele se acostumar a acender oficialmente a pira olímpica na cerimônia de abertura no rio Sena.

Flav disse que só tem um conselho para seu amigo enquanto caminha pelas ruas: “não deixe cair a tocha!”

Quanto a Snoop, ele disse em uma entrevista antes do grande momento no início desta semana que está levando tudo muito a sério… e promete estar no seu “melhor comportamento.”

Flav, por sua vez, disse que além de Snoop – ele espera assistir a um jogo de basquete do time dos EUA enquanto estiver em Paris… bem como se encontrar com Simone Bilesa quem ele chamou de “principal atleta favorito do momento”.