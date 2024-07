Flórida contrata seu melhor recruta de 2025 no WR 4 estrelas Vernell Brown III

O wide receiver quatro estrelas Vernell Brown III, número 53 na ESPN 300, se tornou o membro mais bem classificado da classe de 2025 da Flórida quando se comprometeu com Billy Napier e os Gators na tarde de domingo.

Brown, um dinâmico pass catcher de 5 pés e 11 polegadas de Orlando, Flórida, é o sétimo wide receiver mais bem classificado nacionalmente neste ciclo e o prospecto nº 8 no estado da Flórida na classe de 2025. Ele escolheu a Flórida em vez dos finalistas Ohio State, Florida State e Miami após visitas oficiais a todas as quatro escolas nesta primavera.

Com a promessa de Brown, os Gators agora têm quatro prospectos da ESPN 300 comprometidos no ciclo de 2025, com dois compromissos entre os 100 melhores.

O comprometimento de Brown deu continuidade a um legado familiar na Flórida. Ele é filho do ex-defensor da Flórida Vernell Brown Jr., que apareceu em 45 jogos pelos Gators de 2001 a 2005. O velho Brown atuou mais recentemente em funções fora de campo com o programa de 2018 a 2023, incluindo uma passagem como diretor sênior de desenvolvimento de jogadores da Flórida, antes de passar a gerenciar o ex-quarterback dos Gators e atual titular do Indianapolis Colts Anthony Richardson.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Em outro lugar na árvore genealógica, Vernell Brown Sr. jogou como defensive back para os Gators de 1982 a 1985. Vincent Brown, tio de Brown, jogou como running back na Flórida sob o comando de Urban Meyer no final dos anos 2000.

O jovem Brown é agora o 10º candidato comprometido com a Flórida em 2025, enquanto Napier entra em uma terceira temporada crucial com os Gators, com um histórico de 11-14 em duas temporadas no comando.

Brown se junta a uma turma da Flórida que inclui as promessas da ESPN 300, como o defensive end Jalen Wiggins (nº 63 na ESPN 300), o running back Waltez Clark (nº 212) e o wide receiver Joshua Moore (nº 257), além das promessas quatro estrelas Myles Johnson (nº 8 inside linebacker) e Jeremiah McCloud (nº 41 defensive end).

De acordo com o ranking da ESPN, Brown é o wide receiver mais bem classificado dos Gators desde que a Flórida contratou Jacob Copeland na classe de 2018.

Uma estrela de dois esportes na Jones High School de Orlando, Brown surgiu como um dos jogadores mais perigosos do estado no jogo de passes e em times especiais. Brown conseguiu 70 passes para 1.363 jardas e 10 touchdowns, além de adicionar quatro touchdowns de retorno como um júnior no outono passado. O rápido pass catcher também é um qualificador estadual duas vezes no salto triplo.

O comprometimento de Brown traz um impulso muito necessário para a classe de 2025 de Napier, que não estava classificada entre as 40 melhores nacionalmente no último ranking de equipes da ESPN. Enquanto Napier encara o lado comercial do ciclo atual e uma das agendas mais difíceis do país neste outono, ele enfrenta uma escalada difícil para trazer uma segunda classe consecutiva entre as 10 melhores para Gainesville em 2025.