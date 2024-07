Flórida sem impostos: onde você pode obter os melhores descontos para esses dias de isenção de impostos de volta às aulas?

AÀ medida que o verão chega ao fim, a temporada de volta às aulas está a todo vapor, e isso significa uma coisa: poupança! Os shopping centers e centros comerciais locais no Condado de Palm Beach estão se preparando para receber as famílias e seus alunos com as últimas tendências em sala de aula e emocionantes eventos de volta às aulas.

A tão aguardada semana de material escolar isento de impostos da Flórida está acontecendo de 29 de julho a 11 de agosto. Durante esse período, pais e responsáveis ​​podem estocar o necessário para seus alunos sem o ônus adicional de impostos.

Um dos eventos notáveis ​​que acontecem durante o feriado sem impostos é Tanger Outlets Palm Beach’s Back-to-School Bash. No sábado, 10 de agosto, as famílias podem aproveitar um dia cheio de diversão com pinturas faciais, música ao vivo, oportunidades para fotos e brindes enquanto compram os últimos estilos de volta às aulas. Como membro do TangerClub, você pode até conseguir ofertas exclusivas. A festa começa às 14h e vai até às 16h, e a melhor parte é que é gratuita e aberta ao público.

Outro evento emocionante é Festa de volta às aulas do The Mall at Wellington Greenque é exclusivamente para membros do Kids’ Club gratuito para menores de 10 anos. O clube oferece atividades mensais para os mais jovens, e a festa de quarteirão promete uma apresentação de um grupo de dança local, oportunidades para fotos, artesanato, uma sessão de exercícios para crianças e distribuição de vales-presente. Os primeiros 250 participantes também receberão uma lancheira cheia de lanches. A festa acontece no Grand Court of Wellington Green das 11h às 13h no sábado, 10 de agosto.

Não perca o evento do Gardens Mall

E não vamos esquecer de Evento de volta às aulas do Gardens Mallque certamente será um sucesso entre as famílias. Embora os detalhes deste evento ainda estejam em segredo, você pode esperar que seja uma maneira divertida e envolvente de começar o novo ano escolar.

Como diz o ditado, “Nada diz volta às aulas como economia de volta às aulas”, e esses eventos de compras locais são a oportunidade perfeita para aproveitar o feriado sem impostos e encontrar os últimos itens essenciais para a sala de aula a preços imbatíveis. Então, marque seus calendários, reúna suas listas de compras e prepare-se para economizar muito enquanto prepara seus alunos para o próximo ano letivo.