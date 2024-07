Floyd Mayweather e Mookie Betts homenageados na Star Studded LA Party

Floyd Mayweather, Apostas Mookiee uma gangue de outros atletas e atores famosos se esfregaram em uma festa chique em Los Angeles na noite de quarta-feira … onde o lutador 50-0 fez um discurso emocionante para os famosos foliões!

Além do TBE e do 8x All-Star, Draymond Verde, Terence Mann, Michael Porter Jr., Trevor Ariza, Meagan Bomdar Jonathan Majors também estavam no prédio.

Quanto ao motivo pelo qual todas as estrelas surgiram… foi para comemorar o lançamento do Hidden Empire Sports, uma colaboração entre o The Union e a EAG Sports Management, e criado por Deon Taylor.

Um dos destaques da noite aconteceu quando Mayweather, de 47 anos, recebeu um prêmio por suas contribuições ao esporte e ao entretenimento, onde falou sobre sua ambição de ser o maior.

“Eu tive um sonho. Tinha o objetivo de ser o melhor. Meu objetivo era apenas ser o melhor”, disse Floyd ao público, antes de falar sobre a importância dos pais.



“Meu pai é um treinador notável e inacreditável, e eu realmente tenho que tirar o chapéu para meu pai. Eu e meu pai durante chuva, granizo, neve e granizo, ele acreditou em mim. esses pais mais negros gostam do meu pai.”

Gil Robertsonpresidente da Associação de Críticos de Cinema Afro-Americanos (AAFCA), também homenageou Draymond e Mookie.

A multidão também assistiu a um trailer do próximo documentário de Mayweather, “The GOAT”, enquanto o diretor Deon Taylor e o produtor Roxanne Avent Taylor estreou a prévia pela primeira vez.

Contamos a história no final de 2022… Floyd e os Taylors estavam trabalhando um documento estilo “Last Dance” destacando a ascensão do invicto boxeador ao topo do mundo dos esportes.

“Sinto que o mundo deveria ver uma parte diferente de Floyd Mayweather. Acho que as pessoas deveriam ver uma parte diferente de mim”, disse-nos Floyd na época.