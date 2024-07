Floyd Mayweather sai com Travis Scott e obtém acesso aos bastidores do show

Floyd Mayweather tive algum tempo cara-a-cara com Travis Scott no show selvagem do rapper em Milão esta semana… obtendo acesso aos bastidores de todo o show.

TMZ Esportes aprendeu – A equipe de La Flame recebeu a lenda do boxe de braços abertos em sua parada da turnê “Circus Maximus” na Itália … certificando-se de dar-lhe tratamento VIP.



O show foi tão iluminado que os cidadãos próximos pensaram que a área estava passando por um terremoto quando Scott tocou seu banger “FE!N” oito vezes seguidas – mas na verdade foram 80.000 ragers perdendo a cabeça durante aquela parte do show.

Tiramos algumas fotos de TBE e TS cortando tudo antes do rapper subir ao palco… e os dois pareciam emocionados com a companhia um do outro.

Além disso – veja o pulso de Mayweather… o cara estava usando um Avi & Co. fique atento ao evento. Ele vem com um preço de quase US $ 500 mil … então provavelmente era melhor que ele não estivesse no meio da multidão.

Disseram-nos que Floyd não foi o único grande nome presente… como uma estrela da NBA James Harden também pude experimentar a noite divertida.



