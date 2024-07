Fogos de artifício perdidos explodem multidão no show do estádio de 4 de julho em Utah

Vários espectadores foram hospitalizados depois que fogos de artifício perdidos foram lançados contra a multidão na quinta-feira no show de 4 de julho em Provo, UT “Stadium of Fire”.

Testemunhas afirmam que pelo menos cinco morteiros foram disparados diretamente contra o público… com uma testemunha vendo uma pessoa ser atingida diretamente no rosto por uma das explosões desviadas.

Os organizadores do evento, America’s Freedom Festival, divulgaram um comunicado dizendo: “A segurança é de extrema importância para nós. Todas as pirotecnias no Stadium of Fire são minuciosamente verificadas antes do show e foram verificadas novamente após o incidente desta noite. Nossos pensamentos estão com aqueles que foram impactados e estamos acompanhando-os para garantir que estejam bem.”