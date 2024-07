Fonte – Bronny James fecha contrato de 4 anos e US$ 7,9 milhões com o Lakers

O Los Angeles Lakers e Bronny James chegaram a um acordo sobre seu contrato de novato que lhe pagará US$ 7,9 milhões ao longo de quatro anos, disse uma fonte da liga a Dave McMenamin, da ESPN, na quarta-feira.

O acordo inclui uma opção de equipe no quarto ano, disse a fonte. Ele ganhará quase US$ 1,2 milhão como novato, com a equipe aumentando a cada ano para quase US$ 2,5 milhões no ano de opção.

O contrato de novato de James chega no mesmo dia em que seu pai, LeBron, concordou com um contrato de dois anos e US$ 104 milhões (opção de jogador para 2025-26) para permanecer com os Lakers, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN. Isso cria a probabilidade de que Bronny e LeBron se tornem a primeira dupla de pai e filho a jogar na NBA ao mesmo tempo na história da liga.

Bronny James foi a 55ª escolha geral no draft deste ano.