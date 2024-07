Fonte: Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning acertam contrato

O ponta Jake Guentzel e o Tampa Bay Lightning concordaram em princípio com um novo contrato, disse uma fonte à ESPN no domingo, confirmando uma reportagem.

Todos os detalhes da assinatura deverão ser divulgados na segunda-feira, com expectativa de que o contrato tenha duração de sete anos.

O Lightning adquiriu Guentzel do Carolina Hurricanes no início do domingo em troca de uma escolha de terceira rodada do draft de 2025. Isso deu a Tampa Bay uma janela de negociação exclusiva com Guentzel antes da abertura irrestrita do mercado de agente livre na segunda-feira.

Guentzel, 29, é um artilheiro de 30 gols quatro vezes, incluindo 30 gols em 67 jogos entre o Pittsburgh Penguins e o Hurricanes na temporada passada. Ele ganhou a Stanley Cup com os Penguins em 2017.

O Lightning abriu um espaço significativo no teto salarial no sábado no Draft da NHL, enviando o defensor Mikhail Sergachev (valor médio anual de US$ 8,5 milhões) para Utah e o atacante Tanner Jeannot (US$ 2,665 milhões AAV) para o Los Angeles Kings.

Muitos especularam que essas movimentações foram feitas para recontratar o capitão Steven Stamkos, que se torna um agente livre irrestrito na segunda-feira. Mas BriseBois disse à ESPN que não aumentou sua oferta para Stamkos após essas negociações, e que tanto o jogador quanto o time esperavam que ele testasse a agência livre.

“É do interesse da nossa organização explorar todas as opções nos próximos dias, seja por meio de negociações ou por meio de agência gratuita”, disse BriseBois. “Temos esse limite. Podemos alocá-lo de diferentes maneiras, obtendo volume ou qualidade. Ainda não sei como faremos isso. Sei que a prioridade será abordar nosso grupo avançado. “

Guentzel é quatro anos mais novo que Stamkos e pode ocupar seu antigo lugar na ala esquerda com o centro Brayden Point e o ala direito Nikita Kucherov.

Guentzel foi um dos atacantes mais cobiçados no mercado de agente livre no início da entressafra. Com sua chegada a Tampa, essa honra poderá agora ser concedida a Stamkos.

A notícia do acordo foi relatada primeiramente pelo Daily Faceoff.