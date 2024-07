Fonte – Lions K Michael Badgley rompe tendão e fica fora da temporada

ALLEN PARK, Michigan — O kicker do Detroit Lions, Michael Badgley, perderá o resto da temporada após sofrer uma “lesão significativa” durante o treino de quinta-feira.

Badgley sofreu uma ruptura no tendão da coxa, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN.

A equipe colocará Badgley na reserva de lesionados e ele deverá passar por uma cirurgia, de acordo com o técnico dos Lions, Dan Campbell.

“Nós nos sentimos péssimos por Badge”, disse Campbell. “Ele trabalhou duro para se preparar para esta temporada. Ele estava tendo uma boa primavera e estava pronto para o acampamento. É difícil.”

Badgley converteu todas as suas sete tentativas de field goal na temporada regular e pós-temporada de 2023 após ser recontratado por Detroit em fevereiro passado. Ele tem 56 de 58 (96,6 por cento) em tentativas de field goal dentro de 40 jardas ao longo de sua carreira e foi nomeado o Jogador da Semana dos times especiais da NFC na Semana 13 da temporada de 2022.

Os Lions agora vão procurar contar com Jake Bates, o ex-kicker da UFL que assinou um contrato de dois anos na offseason. Detroit já sediou um treino para dar uma olhada em outros kickers para o training camp, mas Campbell diz que eles não estão com pressa para adicionar mais ninguém com Bates no elenco.

“Se encontrarmos o cara certo para nos ajudar na competição do acampamento, faremos isso”, disse Campbell.