Fonte – Lomachenko encerra negociações com Davis e pretende retornar em 25

As negociações entre Gervonta Davis e Vasiliy Lomachenko foram interrompidas, disse um funcionário envolvido nas negociações à ESPN, depois que Lomachenko decidiu ficar afastado pelo resto de 2024.

A tão aguardada unificação do título dos leves entre Davis (uma das maiores estrelas do boxe) e Lomachenko (futuro membro do Hall da Fama) estava sendo cogitada para novembro em Las Vegas.

Autoridades da PBC, que representa Davis, e a promotora de Lomachenko, Top Rank, se encontraram na semana passada em Las Vegas enquanto tentavam finalizar um acordo para um PPV da ESPN-Prime Video, disseram fontes.

Lomachenko, 36, planeja retornar em 2025 para defender seu título IBF de 135 libras, disse o oficial. O duas vezes medalhista de ouro olímpico ganhou o título em maio com uma vitória por TKO no 11º round sobre George Kambosos na Austrália.

A luta foi a primeira de Lomachenko desde uma derrota por decisão contestada para Devin Haney em maio anterior. O ucraniano Lomachenko (18-3, 12 KOs) também ganhou títulos em 126 e 130 libras.

“Loma não está no clima agora. Ele não tem motivação no momento”, disse o empresário de Lomachenko, Egis Klimas, ao repórter de boxe Steve Kim na sexta-feira. “Ele está decolando. Ele quer passar mais tempo com a família. … Com Loma, só dinheiro não é o que o motiva.

“Ele não aceita nada só por dinheiro. Você pode oferecer milhões, dezenas de milhões de dólares a ele — se ele não tiver motivação, ele não está pronto para se preparar para a luta.”

Davis, enquanto isso, terá que explorar opções para sua defesa de título de outono. O boxeador de 29 anos de Baltimore é o número 8 da ESPN no quesito peso por peso.

Davis (30-0, 28 KOs) manteve seu título WBA dos leves no mês passado com um nocaute espetacular no oitavo round sobre Frank Martin.

Entre as possíveis opções de Davis para o outono: uma revanche com Isaac Cruz, que defende seu título dos 140 libras contra Jose Valenzuela no mês que vem; William Zepeda, o principal desafiante do peso leve com todos os quatro órgãos de sanção; e Shakur Stevenson, o campeão dos leves que agora é um agente livre promocional.

Davis é o peso leve mais bem classificado pela ESPN, enquanto Lomachenko é o número 2.