Fonte — Mariners finalizando troca por Rays OF Randy Arozarena

O Seattle Mariners está finalizando uma troca para adquirir o outfielder Randy Arozarena do Tampa Bay Rays, disse uma fonte à ESPN na noite de quinta-feira, confirmando vários relatos.

Os Rays receberão o outfielder Aidan Smith, o destro Brody Hopkins e um jogador a ser nomeado, de acordo com fontes.

Arozarena, o Novato do Ano da Liga Americana em 2021, se junta a um time do Mariners que está apenas um jogo atrás do Houston Astros na Liga Americana Oeste. Ele está rebatendo apenas .213 nesta temporada, mas tem 15 home runs.

Smith, um outfielder de 20 anos escolhido na quarta rodada do draft da MLB no ano passado, estava rebatendo .284 com nove home runs, 42 RBIs, 63 corridas marcadas e 28 roubos de bola nesta temporada pelo Single-A Modesto.

Hopkins, de 22 anos, uma escolha de sexta rodada no ano passado, também estava no time de Modesto nesta temporada, com 4-3 e ERA de 2,90 em 18 partidas, eliminando 95 em 83,2 entradas.