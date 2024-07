Fonte: Quinn Meinerz obtém extensão de quatro anos dos Broncos

O armador do Denver Broncos Quinn Meinerz, que começou 39 jogos desde que foi selecionado do Wisconsin-Whitewater na terceira rodada do draft de 2021 da NFL, assinará uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 80 milhões, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN, na terça-feira à noite.

O acordo inclui US$ 45 milhões garantidos e vincula o veterano ao time até a temporada de 2028.

Meinerz, de 1,90 m e 145 kg, está saindo de uma temporada desafiadora. Em dezembro, com os Broncos terminando a primeira temporada de Sean Payton como técnico, Meinerz passou uma noite em um hospital de Los Angeles após sentir uma frequência cardíaca elevada, de acordo com fontes, durante a vitória dos Broncos por 24 a 7 sobre o Los Angeles Chargers.

Fontes da equipe, na época, disseram que Meinerz havia dito aos treinadores da equipe no final do primeiro tempo que estava sentindo aperto no peito e sentia como se tivesse uma frequência cardíaca elevada. Meinerz foi examinado pela equipe médica da equipe no vestiário visitante e então transportado para um hospital.

Os Broncos abrem o campo de treinamento em 26 de julho.