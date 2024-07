Fontes: Alabama dará nome de Saban ao campo de Bryant-Denny

A Universidade do Alabama planeja homenagear o ex-técnico Nick Saban nomeando seu campo de futebol no Estádio Bryant-Denny, disseram fontes à ESPN.

Uma reunião do conselho de administração do sistema do Alabama está marcada para sexta-feira, e na pauta está a “consideração da resolução aprovando uma nomeação no Bryant-Denny Stadium na UA”. Uma cerimônia para dedicar o novo nome do campo está prevista para 7 de setembro, em conjunto com o jogo do Sul da Flórida.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Saban, que se aposentou em janeiro, ganhou seis campeonatos nacionais em 17 temporadas no Alabama. Ele teve 108-9 em casa como técnico do Crimson Tide, e eles ganharam 21 consecutivas em Tuscaloosa antes de perder para o Texas na Semana 2 da temporada passada. Em suas últimas oito temporadas como técnico, a única derrota em casa de Saban na SEC foi para a LSU em 2019. O time da LSU teve 15-0 e ganhou o campeonato nacional.

Saban agora está trabalhando como analista de futebol americano universitário para a ESPN. Ele já tem uma estátua dele erguida do lado de fora do estádio na Calçada dos Campeões, junto com outros treinadores vencedores de campeonatos nacionais do Alabama.

O TideIllustrated.com foi o primeiro a relatar na quinta-feira a notícia dos planos do Alabama de homenagear Saban.