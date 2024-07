Fontes: Bônus de US$ 9,25 milhões de Condon com os Rockies empata recorde da MLB

O Colorado Rockies e o rebatedor Charlie Condon chegaram a um acordo que inclui um bônus de assinatura de US$ 9,25 milhões, empatando o recorde da Major League Baseball de dinheiro inicial para um jogador selecionado, disseram fontes à ESPN.

Condon, escolhido com a escolha nº 3 no draft de domingo, iguala o bônus dado à escolha nº 2, Chase Burns, por Cincinnati na quinta-feira. A primeira seleção geral, Travis Bazzana, concordou com um bônus de US$ 8,95 milhões com Cleveland esta semana, de acordo com fontes.

Condon, de 21 anos, que jogou na terceira base na Universidade da Geórgia, mas deve atuar como outfielder no Rockies, acertou 37 home runs neste ano, o maior número desde que a NCAA começou a exigir tacos BBCOR em 2011.

Com potência de ponta e decisões de elite no swing, Condon rebateu .433/.566/1.009 e impulsionou 78 corridas com 57 walks e 41 strikeouts nesta temporada. Kiley McDaniel, da ESPN, classificou Condon como o jogador nº 1 em seu quadro de recrutamento de 2024.

Os bônus dados a Condon e Burns — ambos representados pela Vayner Sports — excederam os US$ 9,2 milhões que Pittsburgh deu à escolha número 1 de 2023, Paul Skenes, que começou o All-Star Game da Liga Nacional esta semana.

Em Condon, os Rockies bloquearam o tipo de jogador cujo poder prodigioso não precisa do impulso que o Coors Field fornecerá. Embora a maior força dos Rockies possa ser os jovens outfielders — incluindo o defensor central Brenton Doyle, bem como os defensores esquerdos Nolan Jones, Jordan Beck e Zac Veen — a oportunidade para um bastão que mudasse o jogo como o de Condon era atraente demais para deixar passar.

Levemente recrutado no ensino médio, Condon, de 1,98 m e 100 kg, estrelou imediatamente na Geórgia em 2023, após ficar de fora de sua temporada de calouro. Ele foi eleito o calouro nacional unânime do ano e seguiu com uma temporada de 2024 ainda melhor, ganhando o Golden Spikes Award como o melhor jogador de beisebol universitário. Como Condon tinha 21 anos no dia do recrutamento, ele era elegível para ser selecionado como um calouro.

Entre o destro Brody Brecht de Condon, Iowa, o outfielder Jared Thomas do Texas e o catcher Cole Messina da Carolina do Sul, o draft dos Rockies recebeu elogios de toda a indústria e deve reforçar fortemente o sistema agrícola de uma equipe cujo recorde de 34-63 está meio jogo à frente de Miami como o pior na Liga Nacional.