Fontes – Brewers adquirem RHP Frankie Montas em troca com Reds

O Milwaukee Brewers está adquirindo o titular Frankie Montas do Cincinnati Reds em troca do outfielder Joey Wiemer e do arremessador destro Jakob Junis, disseram fontes à ESPN na noite de segunda-feira.

Montas, 31, foi uma importante contratação de agente livre para os Reds no inverno passado, concordando com um acordo de um ano e US$ 16 milhões. Mas Cincinnati, desde então, mudou de um time concorrente em março para um que agora está procurando mover um agente livre pendente antes do prazo final.

Os Reds ficaram abaixo de .500 na maior parte da temporada, tornando Montas dispensável. Ele também não teve a melhor das temporadas, indo de 4-8 com uma ERA de 5,01 em 19 partidas.

“Este é provavelmente o momento mais difícil que já tive ao deixar um vestiário, para ser honesto”, disse Montas ao saber da troca após a vitória de Cincinnati por 7 a 1 sobre os Cubs na segunda-feira. “Já fui negociado muitas vezes, mas os relacionamentos que criei aqui são definitivamente difíceis.”

Os Brewers, que já tiveram 16 arremessadores diferentes como titulares de um jogo, estão de olho em arremessadores.

A equipe adquiriu recentemente o titular Aaron Civale do Tampa Bay e tinha interesse no titular do White Sox, Erick Fedde, de acordo com fontes da liga, antes de ele ser negociado com o St. Louis Cardinals na segunda-feira.

Wiemer participou de 19 jogos nesta temporada pelo Milwaukee, enquanto Junis tem 4-0 com ERA de 2,42 em 10 jogos.