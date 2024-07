Fontes – Broncos adicionam US$ 1,5 milhão em incentivos ao acordo de Courtland Sutton

ENGLEWOOD, Colorado — O que o wide receiver do Denver Broncos, Courtland Sutton, chamou de “impasse” em junho sobre seu contrato agora foi resolvido com um ajuste no acordo de Sutton.

Fontes disseram à ESPN na quinta-feira que Sutton teve US$ 1,5 milhão em incentivos adicionados ao seu salário-base para esta temporada — US$ 13 milhões. Sutton já tinha US$ 500.000 em bônus de escalação em seu acordo para a temporada, e US$ 2 milhões de seu salário-base já estavam garantidos porque ele estava na escalação no final de março.

Sutton, que havia dito no minicampamento da equipe em junho que poderia considerar se atrasar para o campo de treinamento, se apresentou no horário com os outros veteranos da equipe no início desta semana e esteve em campo em seu lugar habitual no ataque nos dois primeiros treinos do acampamento, quarta e quinta-feira.

“[Broncos general manager George Payton and Sutton’s representatives] passei muito tempo no verão, apenas discutindo isso”, disse Payton. “… É bom tê-lo de volta aqui. Ele fornece liderança, bem como um conjunto de habilidades que gostamos.”

Sutton e seus representantes esperavam, no início da offseason, ter dinheiro adicional adicionado ao acordo. Os Broncos, disseram fontes, resistiram a adicionar salário-base adicional, mas estavam dispostos a falar sobre o tipo de bônus de desempenho que Sutton eventualmente recebeu.

Payton expressou otimismo durante o programa de offseason da equipe de que algo “daria certo” e disse na terça-feira que esperava que Sutton se apresentasse no campo de treinamento no horário.

“Ele e eu teríamos conversas apenas sobre quais eram seus planos de verão”, disse Payton após o treino de quinta-feira. “… Não acho que tenha havido muitas mudanças em como [Sutton’s contract] foi estruturado, mas é bom tê-lo por aí.”

Se Sutton tivesse pulado algum dia do training camp, ele poderia ter sido multado em US$ 50.000 por cada dia perdido, de acordo com o acordo de negociação coletiva da liga. Sutton, que liderou os Broncos e empatou em quarto lugar na liga com 10 recepções para touchdown na temporada passada, ficou longe das partes voluntárias do programa de offseason dos Broncos, incluindo condicionamento e OTAs.

Durante o minicamp no mês passado, ele disse que “queria ter certeza de que fosse conhecido, que sim, eu estava chateado com a forma como o contrato foi feito, como a conversa foi feita, como o impasse persistiu. Mas eu também quero que seja conhecido que eu amo bola, eu amo os caras. … Esperando que sejamos capazes de encontrar uma solução e chegar ao fundo disso porque é aqui que eu quero estar e apenas esperando que seja mútuo.”

Sutton está no terceiro ano de um contrato de quatro anos e US$ 60,8 milhões que ele assinou durante a temporada de 2021.

O veterano do sétimo ano, que foi a segunda escolha dos Broncos no draft de 2018, também liderou os Broncos em recepções (59) e jardas recebidas (772) na temporada passada.

Sutton, 28, tem 298 recepções para 4.259 jardas e 24 touchdowns em sua carreira com os Broncos. Sua melhor temporada veio em 2019, quando ele postou sua única temporada de 1.000 jardas (1.112), teve 72 recepções, o melhor da carreira, e foi selecionado para seu único Pro Bowl.