Fontes: Browns, K Dustin Hopkins chegam a uma extensão de 3 anos e US$ 15,9 milhões

O Cleveland Browns e o kicker Dustin Hopkins chegaram a um acordo para uma extensão de três anos, no valor de US$ 15,9 milhões, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira, tornando-o um dos cinco kickers mais bem pagos da NFL.

Em 2023, Hopkins fez um recorde de franquia de 33 de 36 tentativas de field goal, incluindo um field goal de 58 jardas, o mais longo da carreira. Hopkins também estabeleceu um recorde da NFL com cinco jogos consecutivos nos quais fez um field goal de pelo menos 50 jardas.

Hopkins, 33, estava prestes a entrar no último ano de seu contrato com um valor base de US$ 2,875 milhões.

Os Kickers Mais Bem Pagos da NFL* Jogador Equipe Salário anual Justin Tucker Corvos US$ 6 milhões Jake Elliott Águias US$ 6 milhões Mateus Gay Potros US$ 5,62 milhões Graham Gano Gigantes US$ 5,5 milhões Dustin Hopkins Marrons US$ 5,3 milhões Ka’imi Fairbairn Texanos US$ 5,3 milhões *por ano

Os Browns negociaram com Hopkins duas semanas antes do início da temporada de 2023, enviando uma escolha de sétima rodada de 2025 para o Los Angeles Chargers.

Uma escolha de sexta rodada do Buffalo Bills em 2013, Hopkins foi cortado por Buffalo, New Orleans Saints e Washington Commanders. Ele então perdeu seu emprego de chutador com os Chargers antes de pousar em Cleveland, onde teve o melhor ano da carreira.

Hopkins perdeu os dois últimos jogos dos Browns na temporada regular e a derrota nos playoffs para o Houston Texans por causa de uma lesão no tendão da coxa — ele também sofreu uma lesão grave no tendão da coxa com os Chargers em 2022 —, mas ele está saudável e participou do minicamp do time.

No início desta offseason, os Browns também recontrataram Cade York, que Hopkins substituiu na temporada passada.