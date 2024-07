Fontes – Buddy Hield garantiu US$ 21 milhões em assinatura e troca com o Warriors

SÃO FRANCISCO — Buddy Hield está se juntando ao Golden State Warriors em um acordo de assinatura e troca com o Philadelphia 76ers que lhe garante dois anos e US$ 21 milhões, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, na quinta-feira.

Hield receberá US$ 18 milhões nos dois primeiros anos e uma garantia parcial de US$ 3 milhões para 2026-27, bem como uma opção de jogador para um quarto ano não garantido, disseram fontes.

O Golden State está enviando à Filadélfia uma escolha de segunda rodada de 2031 que recebeu do Dallas Mavericks na negociação de Klay Thompson.

Juntar Hield com Stephen Curry dará aos Warriors os dois maiores pontuadores de 3 pontos nas últimas cinco temporadas. Hield é um arremessador de 3 pontos de 40% em sua carreira.

Hield é parte do quebra-cabeça que os Warriors estão montando para preencher o vazio que Thompson deixa enquanto ele vai para Dallas após 12 anos com o Golden State. Os Warriors também contrataram De’Anthony Melton e Kyle Anderson, dando ao time uma versatilidade decente em ambas as pontas da quadra.

Na temporada passada, Hield jogou 84 jogos de temporada regular, o recorde da liga, pelos 76ers e Indiana Pacers. Ele teve médias de 12,1 pontos, 3,2 rebotes e 2,8 assistências em 25,7 minutos por jogo. Hield teve dificuldades com seus arremessos nos playoffs, além de acertar seis bolas de 3 na derrota do 76ers para o New York Knicks no jogo 6 da série da primeira rodada.