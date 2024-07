Fontes – Cardinals recebem Erick Fedde em acordo com Dodgers e White Sox

O White Sox, o Cardinals e o Dodgers concordaram com uma troca de três times e sete jogadores na segunda-feira, que faria com que o St. Louis contratasse o arremessador titular Erick Fedde e o outfielder Tommy Pham, e o Los Angeles contratasse o super-utilitário Tommy Edman e o apaziguador Michael Kopech, fontes confirmaram à ESPN em meio a vários relatos da mídia na segunda-feira.

Três ex-promissores de infielder dos Dodgers — Miguel Vargas, Alexander Albertus e Jeral Perez — estão indo para o White Sox, confirmaram fontes à ESPN.

Os Cardinals, que começaram a semana a apenas um jogo de uma vaga de wild card na Liga Nacional, estavam procurando um titular para formar dupla com Sonny Gray no topo da rotação e vão contratar um dos melhores jogadores disponíveis.

Fedde, 31, assinou um contrato de dois anos e US$ 15 milhões após uma temporada na Coreia do Sul e tem um histórico de 7-4, com uma ERA de 3,11 e 108 strikeouts, além de ter feito 21 partidas pelo último colocado White Sox.

Pham, 36, não assinou até meados de abril, mas teve médias de .266/.330/.380 com cinco home runs e seis bases roubadas em 70 jogos pelo White Sox.

Edman vai para os Dodgers depois de perder toda a primeira metade desta temporada após passar por uma cirurgia no pulso na offseason. Desde então, ele jogou oito partidas em uma tarefa de reabilitação e pode estar se aproximando de seu retorno.

O rebatedor ambidestro de 29 anos teve médias de .259/.313/.395 com 37 home runs e 89 bases roubadas em 449 jogos de 2021 a 2023 e traz versatilidade para um time dos Dodgers que sofreu uma série de lesões, com experiência jogando como shortstop, segunda base, terceira base e todas as três posições de campo externo, principalmente no campo central.

Kopech, 28, registrou uma ERA de 4,74 em 43 aparições em sua transição para o bullpen este ano, eliminando 59 rebatedores e concedendo 24 walks em 43 2/3 innings.

Vargas, 24, tem slashed .201/.294/.364 com 11 home runs em 129 jogos da liga principal nos últimos três anos e é visto como um rebatedor de alto potencial com limitações defensivas. Albertus e Perez são ambos jovens de 19 anos que foram obtidos do mercado internacional e estavam jogando juntos na filial Classe A dos Dodgers.