Fontes: CeeDee Lamb não deve comparecer ao campo de treinamento

OXNARD, Califórnia — O astro do Dallas Cowboys, CeeDee Lamb, que não conseguiu o tipo de extensão de contrato que outros wide receivers conseguiram, não deve se apresentar no campo de treinamento na quarta-feira com o resto de sua equipe, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na terça à noite.

Lamb está entrando no último ano de um acordo que lhe pagaria US$ 17,99 milhões nesta temporada, e os Cowboys estão se preparando para a perda do All-Pro no início do treinamento.

O holdout não se tornará oficial até quarta-feira, mas Lamb não estava no voo fretado do time de Dallas na terça-feira. Esse não é um voo obrigatório, no entanto, e vários jogadores, incluindo o quarterback Dak Prescott, já estavam no campus no River Ridge Residence Inn antes dos ônibus chegarem no meio da tarde.

O primeiro treino dos Cowboys está marcado para quinta-feira.

Lamb pulou o minicamp obrigatório em junho, levando a multas totalizando aproximadamente US$ 100.000, embora elas possam ser rescindidas pela equipe. Ele enfrenta uma multa diária de US$ 50.000 que não pode ser rescindida por cada dia perdido no campo de treinamento, de acordo com o acordo de negociação coletiva.

“Quero dizer, ele é uma parte enorme de tudo o que fazemos, com certeza, e sua presença obviamente fará falta, mas enquanto ele está lidando com as coisas que ele tem que lidar, nós temos que lidar com os negócios também”, disse o guarda esquerdo do Pro Bowl Tyler Smith. “E eu sinto que essa é a melhor coisa que podemos fazer como companheiros de equipe, é apenas garantir que estamos mantendo o padrão em sua ausência, então quando ele voltar, seremos uma máquina bem lubrificada e estaremos operando a 110%.”

O wide receiver do Minnesota Vikings, Justin Jefferson, redefiniu o mercado com um acordo de quatro anos, US$ 140 milhões, que incluía US$ 110 milhões garantidos. A média de US$ 35 milhões por ano fez de Jefferson o não quarterback mais bem pago da liga.

Os Cowboys e o agente de Lamb têm conversado nas últimas semanas, mas ainda não fecharam as lacunas em um acordo que tornaria Lamb o recebedor mais bem pago da história do time e desafiaria o acordo de Jefferson.

No ano passado, Zack Martin ficou fora do campo de treinamento por três semanas, acumulando multas de aproximadamente US$ 1 milhão, antes de conseguir um novo acordo que lhe garantiu US$ 36 milhões em 2023 e 2024, acima dos US$ 27,5 milhões que ele deveria ganhar.

Lamb está saindo da melhor temporada de sua carreira, estabelecendo um recorde de equipe e liderando a liga com 135 recepções para 1.745 jardas, o que foi o segundo melhor na NFL. Ele também marcou 14 touchdowns (12 recebendo) e ganhou honras de primeiro time All-Pro.