Fontes: Chris Paul assina contrato de agente livre com o Spurs

O armador de agente livre Chris Paul está assinando um contrato de um ano no valor de mais de US$ 11 milhões com o San Antonio Spurs, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN no domingo.

Os Spurs e Paul não perderam tempo em negociar um acordo poucas horas depois que o Golden State Warriors informou ao veterano armador que o dispensariam no dia em que seu salário de US$ 30 milhões para a temporada 2024-25 seria garantido.

Em vez disso, Paul, 39, passará sua 20ª temporada da NBA em San Antonio, unindo forças com o técnico Gregg Popovich enquanto os Spurs buscam construir um time vencedor em torno do pivô Victor Wembanyama, de 20 anos.

Após a derrota para o Warriors em 11 de março, Popovich só tinha elogios para Paul.

“Ele é um dos melhores competidores de todos os tempos na liga”, disse Popovich. “Ele é um grande líder, um grande competidor. É sempre divertido vê-lo.”

Na temporada passada com os Warriors, Paul, 12 vezes All-Star, aceitou um papel de banco e começou apenas 18 dos 58 jogos que jogou, com média de 9,2 pontos e 6,8 assistências em 26,4 minutos. Em suas partidas, Paul teve média de 11,9 pontos e 7,3 assistências.

Paul é o terceiro de todos os tempos na NBA em assistências, com 11.894, e se junta a um elenco que entrou na entressafra com necessidade de armador.

Os Spurs começaram no ano passado experimentando o atacante Jeremy Sochan na posição antes de adotar um visual mais tradicional com Tre Jones. San Antonio também escolheu Stephon Castle como a quarta escolha no draft deste ano. Castle disse que gostaria de jogar como armador na NBA.

Paul está a caminho de se tornar o 11º jogador na história da NBA a jogar 20 temporadas. Ele retorna ao Texas, onde jogou duas temporadas com o Houston Rockets de 2017 a 2019.