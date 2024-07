Fontes – Donovan Mitchell, Cavaliers concordam com extensão de 3 anos e US$ 150,3 milhões

O armador do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, concordou com uma extensão de contrato de três anos, no valor máximo de US$ 150,3 milhões, que inclui uma opção de jogador para a temporada 2027-28, disseram fontes à ESPN.

O acordo dá aos Cavaliers a estabilidade de ter seu jogador de franquia sob contrato além da próxima temporada. Para Mitchell, ele oferece quatro anos garantidos, um total de US$ 185 milhões agora e uma chance de atingir os critérios de serviço de 10 anos da liga que lhe permitiriam buscar uma extensão de cinco anos no valor de mais de US$ 380 milhões em 2027.

Mitchell e seu agente, Austin Brown — codiretor da CAA Basketball — se encontraram com o presidente de operações de basquete dos Cavaliers, Koby Altman, no sábado em Los Angeles e chegaram a um acordo sobre a extensão, disseram fontes. Uma parte significativa da crença de Mitchell em se comprometer com um novo acordo vem com a confiança dele e de seu representante na organização para continuar construindo os Cavaliers em um candidato ao campeonato e um alinhamento em uma parceria de como eles desempenharão um papel em fazer isso juntos, disseram fontes.

Desde que adquiriu Mitchell do Utah Jazz no prazo final de negociações, dois anos atrás, os Cavaliers fizeram aparições consecutivas nos playoffs — incluindo avançar para as semifinais da Conferência Leste na temporada passada.

Mitchell teve 89 pontos nos jogos 6 e 7 da vitória na série de playoffs de abertura sobre o Orlando Magic, o segundo maior número na história da pós-temporada da NBA nos jogos 6 e 7, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

Mitchell, 27, foi All-Star em cinco temporadas consecutivas e teve uma média de 26,6 pontos na temporada 2023-24 — juntando-se apenas a LeBron James na história da franquia a fazer isso em várias temporadas, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Mitchell é o primeiro guarda a ter uma média mínima de 20 pontos em cada uma de suas primeiras sete temporadas na NBA desde Allen Iverson. Ele também teve médias altas na carreira em assistências (6,1) e roubos (1,8) há um ano — ficando em terceiro em roubos por jogo e em sexto em desvios em toda a liga.