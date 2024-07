Fontes — Dustin May, do Dodgers, fica fora da temporada após cirurgia no esôfago

O destro do Los Angeles Dodgers, Dustin May, perderá o restante da temporada de 2024 após passar por uma cirurgia para reparar uma ruptura no esôfago no início desta semana, disseram fontes à ESPN.

May, 26, não arremessou nesta temporada após uma cirurgia no ano passado para reparar um tendão flexor rompido em seu braço direito. Ele estava programado para ir para uma tarefa de reabilitação nas próximas semanas, mas a cirurgia para reparar seu esôfago o manterá longe de atividades físicas pelos próximos dois meses, de acordo com fontes.

O ferimento, disseram fontes, apareceu pela primeira vez durante um jantar e exigiu intervenção depois que May procurou atendimento no dia seguinte por dor na garganta e no estômago. A equipe médica diagnosticou o rasgo na garganta de May, disseram fontes, e agiu rapidamente. Espera-se que May se recupere totalmente.

Os Dodgers esperavam que May ajudasse a estabilizar um corpo de arremessadores atormentado por lesões. Entre os que atualmente se juntam a May na lista de lesionados: os titulares Yoshinobu Yamamoto, Walker Buehler, Clayton Kershaw e Emmet Sheehan, e os substitutos Brusdar Graterol, Joe Kelly e Ryan Brasier. O destro Tyler Glasnow está na IL, mas deve retornar em breve, enquanto Bobby Miller — um novato de destaque na temporada passada — foi enviado esta semana para a Triple-A e a estrela bidirecional Shohei Ohtani não está arremessando nesta temporada após uma cirurgia reconstrutiva no cotovelo.

Com uma bola rápida que regularmente atinge 100 mph e três outros arremessos, May possui um dos braços mais talentosos do beisebol. Ele prosperou durante a temporada de 2020 encurtada pela COVID e era esperado que fosse parte integrante da rotação de Los Angeles em 2021, mas um ligamento do cotovelo rompido levou à cirurgia de Tommy John que o fez perder a maior parte daquela temporada, bem como 2022.

O cotovelo de May continuou doendo na temporada seguinte, e ele passou pelo procedimento no flexor em julho de 2023. Desde que estreou aos 21 anos em agosto de 2019, May tem provocado os Dodgers com seu talento e eficácia. Uma escolha de terceira rodada de uma escola secundária do Texas em 2016, May tem 12-9 com uma ERA de 3,10 em 191,2 innings ao longo de suas cinco temporadas. Ele eliminou 174 rebatedores, concedeu 57 walks e induziu bolas terrestres a uma taxa de 49,9%, uma das melhores entre os titulares do jogo.