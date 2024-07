Fontes: Grizzlies trocam Ziaire Williams com Nets

O Memphis Grizzlies negociou o ala Ziaire Williams, uma das 10 melhores escolhas do draft de 2021, para o Brooklyn Nets, disseram fontes à ESPN na sexta-feira.

Williams vai para os Nets com uma escolha de segunda rodada de 2030 via Dallas Mavericks por Mamadi Diakite e os direitos de draft do sérvio Nemanja Dangubic, a 54ª escolha no draft de 2014, disseram fontes.

O acordo elimina os US$ 6,1 milhões garantidos no contrato de Williams para 2024-2025 e cria mais flexibilidade no teto salarial enquanto os Grizzlies trabalham para recontratar o armador Luke Kennard.

Williams, 22, teve um papel limitado desde que foi o 10º no geral no draft de 2021 de Stanford, e pode ter mais oportunidades com os Nets em reconstrução. O Brooklyn pega outro futuro ativo de draft para enfrentar Williams no acordo.

Williams tem médias de 7,5 pontos e 2,6 rebotes em 150 jogos pelos Grizzlies em suas três temporadas na NBA.

Um jogador de profundidade, Diakite, de 27 anos, entrou na liga na temporada 2020-21 e passou um tempo com o Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs e New York Knicks. Ele tem US$ 1,39 milhão garantidos restantes em seu acordo.