Fontes – Jaguars assinam com Tyson Campbell uma extensão de quatro anos e US$ 76,5 milhões

JACKSONVILLE, Flórida — O Jacksonville Jaguars assinou uma extensão de contrato com Tyson Campbell que o tornará um dos cornerbacks mais bem pagos da NFL, foi anunciado na terça-feira.

O acordo de quatro anos é de US$ 76,5 milhões e inclui US$ 53,4 milhões garantidos, disseram fontes à ESPN. Há incentivos adicionais que elevam o valor do contrato para US$ 19,3 milhões por ano, disseram fontes à ESPN, o que faz de Campbell o sexto cornerback mais bem pago da liga.

“Tyson é um jogador jovem e talentoso que é parte integrante da nossa defesa e membro principal do nosso vestiário”, disse o gerente geral Trent Baalke em um comunicado. “Ele é um profissional consumado dentro e fora do campo e estamos confiantes de que seu melhor ainda está por vir. Temos consistentemente enviado mensagens sobre a importância de estender nossos jogadores principais e este é mais um passo à frente para honrar esse compromisso.”

Jaire Alexander, do Green Bay, é o cornerback mais bem pago da liga em termos de salário médio anual, com US$ 21 milhões. Denzel Ward, do Cleveland (US$ 20,1 milhões), é o próximo, seguido por Jalen Ramsey, do Miami (US$ 20 milhões), Marlon Humphrey, do Baltimore (US$ 19,5 milhões), Marshon Lattimore, do New Orleans (US$ 19,4 milhões) e Trevon Diggs, do Dallas (US$ 19,4 milhões).

Os Jaguars selecionaram Campbell, 24, com a primeira escolha da segunda rodada do draft de 2021 e ele tem seis interceptações, 30 defesas de passe, dois fumbles forçados, duas recuperações de fumble e 203 tackles em três temporadas. Ele não foi para o Pro Bowl, mas teve a melhor temporada de sua carreira em 2022 — 3 interceptações, 15 defesas de passe, 2 recuperações de fumble e 70 tackles.

Ele ficou limitado a 11 jogos em 2023 por causa de uma lesão no tendão e teve apenas uma interceptação e cinco passes desviados.

“Sou abençoado por permanecer em Jacksonville e grato a Deus por me permitir continuar construindo algo especial com meus irmãos no campo e na comunidade”, disse Campbell em uma declaração. “Quero agradecer aos Jaguars por tornarem meus sonhos da NFL realidade há três anos e por ainda acreditarem em mim hoje.”

Campbell é o terceiro jogador contratado para um acordo de longo prazo pelos Jaguars nesta offseason. O pass rusher Josh Hines-Allen assinou um contrato de cinco anos, $ 141,25 milhões com $ 76,5 milhões totalmente garantidos em abril, enquanto o quarterback Trevor Lawrence assinou um contrato de cinco anos, $ 275 milhões com $ 142 milhões totalmente garantidos em junho.

O salário anual de US$ 28,25 milhões de Hines-Allen fica atrás apenas do Nick Bosa de San Francisco (US$ 34 milhões). O salário anual de US$ 55 milhões de Lawrence o coloca empatado com Joe Burrow de Cincinnati como o QB mais bem pago da NFL.