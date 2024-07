Fontes – James Harden e Clippers concordam com contrato de US$ 70 milhões por 2 anos

James Harden concordou em permanecer com o LA Clippers em um acordo de dois anos e US$ 70 milhões, disseram fontes da liga à ESPN no domingo.

Os Clippers e Harden perderam pouco tempo para chegar a um acordo, já que o futuro do ala All-Star Paul George com o time permanecia incerto. George finalmente assinou um contrato máximo de quatro anos e US$ 212 milhões para se juntar ao Philadelphia 76ers na manhã de segunda-feira, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN.

Os Clippers trocaram por Harden no final de outubro e depois de um início lento, o armador ajudou os Clippers a passar de um início de 3-7 para estar no topo da classificação da Conferência Oeste por um breve período, com 34-15 no início de fevereiro.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Harden, um nativo de Los Angeles, expressou repetidamente durante a temporada o quão feliz ele estava jogando em casa. O armador, que fará 35 anos em agosto, teve média de 16,6 pontos e 8,5 assistências em 72 jogos para os Clippers na temporada passada.

“Achamos que James foi ótimo para nós quando o obtivemos em cinco jogos da temporada”, disse Lawrence Frank, presidente de operações de basquete do Clippers, na quinta-feira. “Achei que ele teve uma temporada ótima. … Ele tem sido ótimo até mesmo em termos de offseason, entrando, treinando, entrando dois por dia, fazendo trabalho extra.”

Harden forçou uma troca para Los Angeles após uma briga pública com o presidente de operações de basquete do Sixers, Daryl Morey, sobre a situação contratual de Harden no verão passado. Foi a terceira troca de time de Harden em menos de três anos civis após sua longa temporada com o Houston Rockets, onde ele se tornou um MVP e ajudou a revolucionar a forma como o ataque é jogado na NBA.

Embora não esteja mais postando grandes números de pontuação ao lado de Kawhi Leonard e George, Harden mostrou na temporada passada que continua sendo um forte operador de pick-and-roll e um bom arremessador de 3 pontos. Harden ainda ficou em segundo lugar na NBA em pontos por isolamento na temporada passada, um aceno para seus dias como um artilheiro de 30 pontos, mas ele também tentou 153 cestas de 3 pontos de catch-and-shoot — seu maior número desde 2017-18 — enquanto passava mais tempo fora da bola em LA

Seus 72 jogos disputados foram o maior número em uma temporada desde 2018-19. Harden teve média de 21,2 pontos e 8,0 assistências na derrota dos Clippers na primeira rodada contra os Mavericks, quando Leonard perdeu os últimos três jogos por causa de uma lesão no joelho.

ESPN Stats & Information e Tim Bontemps contribuíram para esta reportagem.