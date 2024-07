Fontes: Jayson Tatum do Celtics concorda com contrato de 5 anos e US$ 314 milhões

O astro do Boston Celtics, Jayson Tatum, concordou com uma extensão de contrato de cinco anos e US$ 314, incluindo uma opção de jogador e uma taxa de troca, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, na segunda-feira.

Tatum, 26, levou Boston ao seu 18º título da NBA com uma vitória de cinco jogos sobre o Dallas Mavericks nas Finais da NBA, com médias de 22,2 pontos, 7,8 rebotes e 7,2 assistências, enquanto o Celtics ultrapassou seu eterno rival, o Los Angeles Lakers, e conquistou o maior número de campeonatos na história da liga.

O ala de 2,05 m, que foi selecionado em terceiro lugar pelo Celtics em 2017, se tornou um dos maiores talentos bidirecionais da NBA na ala, fazendo parceria com Jaylen Brown — com quem Boston assinou uma extensão recorde há um ano — para formar, sem dúvida, a melhor dupla de alas da liga atualmente.

O Celtics também concordou com uma extensão com o guarda Derrick White na segunda-feira. Boston agora tem todos os membros de sua escalação titular sob contrato até pelo menos 2025-26.

Tatum foi selecionado cinco vezes para o All-Star e quatro vezes para o All-NBA, incluindo ter sido nomeado para o primeiro time do All-NBA nas últimas três temporadas. Depois de ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, ele também deve fazer parte da inscrição do Team USA nas Olimpíadas de Paris neste verão, já que a seleção masculina nacional busca reivindicar sua quinta medalha de ouro consecutiva.

Tim Bontemps, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.