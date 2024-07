Fontes: Jonathan Isaac e Magic fecham acordo de 5 anos e US$ 84 milhões

O ala do Orlando Magic, Jonathan Isaac, concordou com uma renegociação e extensão de contrato de cinco anos e US$ 84 milhões, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Orlando renegociou os US$ 17,4 milhões que Isaac tinha em seu contrato para este próximo ano, de acordo com Bobby Marks, da ESPN. O contrato diminuirá nos anos seguintes, e ele é o 12º jogador desde 2006 a ter um contrato renegociado e estendido.

Isaac foi um jogador-chave saindo do banco para o Magic na temporada passada, com média de 6,8 pontos, 4,5 rebotes e 1,2 bloqueios por jogo. Orlando fez sua primeira aparição nos playoffs desde 2020, perdendo para o Cleveland Cavaliers em sete jogos. Isaac marcou 44 pontos e pegou 34 rebotes na série.

Isaac foi convocado pelo Magic com a sexta escolha no draft da NBA de 2017, vindo da Florida State University. Ele teve uma média de 12,3 pontos, 9,4 rebotes e 2,5 bloqueios por jogo na temporada 2019-20 antes de hiperextender o joelho esquerdo contra o Washington Wizards em 1º de janeiro de 2020. Ele retornou para a derrota do Orlando na bolha para o Sacramento Kings, mas rompeu o ligamento cruzado anterior e perdeu as duas temporadas seguintes.

Depois de jogar apenas 11 partidas na temporada 2022-23 por causa de uma ruptura do músculo adutor esquerdo, Isaac jogou 58 partidas no ano passado. Ele retorna a um time do Magic que acabou de assinar com o ex-armador do Denver Nuggets, Kentavious Caldwell-Pope, um contrato de três anos e US$ 66 milhões.