Fontes – Kings contratam DeMar DeRozan por 3 anos, US$ 74 milhões em troca

O Sacramento Kings está adquirindo o agente livre DeMar DeRozan por meio de uma negociação de três anos e US$ 74 milhões, que inclui a transferência do atacante Harrison Barnes para o San Antonio Spurs, disseram fontes à ESPN no sábado.

Os Kings também estão negociando o armador Chris Duarte, duas escolhas de segunda rodada do draft e dinheiro para o Chicago Bulls como parte do acordo, disseram fontes.

Os Kings buscaram DeRozan para formar uma parceria com o armador All-Star De’Aaron Fox, o pivô All-Star Domantas Sabonis e o promissor jovem ala Keegan Murray, em uma tentativa de se tornar um time ofensivo mais explosivo na Conferência Oeste.

DeRozan — seis vezes All-Star que fará 35 anos no mês que vem — vem de uma impressionante sequência de três anos de pontuação com os Bulls, na qual ele foi para o time All-Star em cada uma das duas primeiras temporadas antes de ter uma média de 24 pontos, 4,3 rebotes e 5,3 assistências no ano passado. Ele também ficou em segundo lugar, atrás de Stephen Curry, na votação para o Jogador Clutch do Ano da NBA.

DeRozan viajou para Sacramento no sábado para se encontrar com os dirigentes da equipe e o técnico do Kings, Mike Brown, que assinou uma extensão de contrato de offseason. Brown levou a franquia a temporadas consecutivas de vitórias pela primeira vez desde 2006.

DeRozan, uma seleção All-NBA três vezes, foi a nona escolha geral do Toronto Raptors em 2009 e jogou pelo Raptors, Spurs e Bulls em suas 15 temporadas da NBA. Ele tem uma média de 21,2 pontos, 4,4 rebotes e 4,1 assistências em seus 1110 jogos da carreira na NBA.

Os Spurs trazem Barnes para se juntar ao agente livre Chris Paul, ao lado do unânime Novato do Ano Victor Wembanyama. Barnes, que jogou 82 jogos em cada uma das duas últimas temporadas em Sacramento, teve média de 12,2 pontos e três rebotes para os Kings, arremessando 47,4% no geral e 38,7% da linha de 3 pontos em 4,7 tentativas por jogo.

Barnes, que ganhou um título em 2015 com o Golden State Warriors, passou as últimas cinco temporadas e meia com Sacramento após chegar do Dallas Mavericks em um acordo de prazo de troca. Ele tem médias de carreira de 14 pontos e 4,9 rebotes desde que foi levado com a 7ª escolha geral no draft da NBA de 2012 pelos Warriors.

Os Spurs vão contratar Barnes para o restante do seu teto salarial para fazer o acordo funcionar.

Duarte, 27, teve média de 3,9 pontos em 59 jogos pelos Kings no ano passado, que negociaram duas escolhas de segunda rodada para adquiri-lo do Indiana Pacers no verão passado.