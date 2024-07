Fontes: Klay Thompson se juntará aos Mavericks em um acordo de 3 anos e US$ 50 milhões

O armador agente livre Klay Thompson fechou um contrato de três anos e US$ 50 milhões com o Dallas Mavericks, encerrando sua histórica jornada de 13 anos com o tetracampeão Golden State Warriors, disseram fontes à ESPN na segunda-feira.

O acordo de Thompson foi amplamente inspirado pela chance de competir pelo quinto título com o campeão da Conferência Oeste, Mavericks.

O acordo, negociado por seu agente, Greg Lawrence, de Wasserman, exigiu uma assinatura e troca multi-time que envia o armador/ala do Mavericks, Josh Green, para o Charlotte Hornets e duas escolhas de segunda rodada para o Warriors.

Dallas está enviando sua própria escolha de segunda rodada de 2031 no acordo, bem como a menos favorável entre as escolhas de segunda rodada dos 76ers ou dos Nuggets em 2025, disse uma fonte.

Temos tudo o que você precisa para se preparar para um verão agitado na NBA. • Pelton: Últimas novidades e buzz sobre agentes livres

• Pelton: Classificando as maiores movimentações de agentes livres

• Cavalo de vento: Bem-vindo à “era do avental”

• Marcas: Manual de agência livre para 30 equipes

• Classificações de poder muito precoces: Como as equipes se posicionam

• Pelton: Os 20 principais agentes livres disponíveis

• Calendário de offseason | Todos os agentes livres

Lawrence e Thompson se encontraram com o gerente geral dos Mavericks, Nico Harrison, e o vice-presidente Michael Finley, no Bottle Inn em Hermosa Beach, Califórnia, para analisar os detalhes da parceria entre Thompson e Mavericks.

Os Lakers eram extremamente intrigantes para Thompson, mas a economia financeira de viver no Texas em vez da Califórnia e o fato de os Mavericks terem chegado a três vitórias de um campeonato da NBA foram fatores importantes em sua decisão, disseram fontes.

Na temporada final da notável carreira de 13 anos de Thompson no Warriors, seu relacionamento com a franquia tornou-se cada vez mais tenso devido às discussões de contrato e sua iminente free agency. Sua saída tornou-se cada vez mais provável conforme a temporada progredia.

Sua infelicidade aumentou à medida que seu papel no time oscilou ao longo da temporada — pontuado pela sua retirada da escalação final no início de fevereiro e sua transferência para um papel de reserva no final daquele mês.

Thompson, 34, teve média de 17,9 pontos na temporada passada, sua menor média desde 2012-13.

Sua gestão no Warriors termina com seu lugar na franquia e na história da NBA consolidado. O trio Curry, Thompson e Draymond Green foi responsável por 518 vitórias na temporada regular e nos playoffs, o sexto maior número de um trio de todos os tempos. Suas 98 vitórias nos playoffs juntas estão em terceiro lugar na história da NBA e seus quatro títulos estão empatados com Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker como o maior número de um trio All-NBA nas últimas 50 temporadas, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

Os Warriors desejaram boa sorte a Thompson em uma declaração na segunda-feira, dizendo que estão ansiosos para aposentar sua camisa número 11.

“A quantidade de alegria e felicidade que Klay proporcionou aos fãs do Warriors, nativos da Bay Area e apoiadores do Dub Nation em todo o mundo foi imensa e não pode ser minimizada”, dizia a declaração. “Sua propensão a entregar em situações de pressão no maior palco, incluindo muitos heroísmos do Jogo 6, ajudou a definir uma carreira.

“O legado de Klay viverá para sempre e estamos ansiosos pelo dia em que poderemos aposentar sua camisa número 11 no Chase Center, onde ele se juntará a uma série de imortais do Warriors, incluindo aqueles que ajudaram a moldar esta dinastia recente — ele mesmo incluído.

“Agradecemos a Klay por suas contribuições e desejamos a ele tudo de melhor enquanto mais um capítulo de sua jornada é escrito.”

Kendra Andrews, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.