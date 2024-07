Fontes – Kyle Anderson vai para o Warriors em um acordo de 3 anos e US$ 27 milhões

O Golden State Warriors está contratando o ala-pivô Kyle Anderson, agente livre, por um contrato de três anos e US$ 27 milhões, disseram fontes à ESPN na terça-feira.

Os Warriors estão executando um sign-and-trade com o Minnesota Timberwolves, adquirindo Anderson por uma futura troca de escolha de segunda rodada e dinheiro, disseram fontes. Os Warriors estão usando uma Traded Players Exception criada pela saída de Klay Thompson para trazer Anderson.

O acordo incluía um terceiro ano não garantido, disseram fontes.

Postagem de Kyle Anderson assinando e negociando com Golden St. foto.twitter.com/pEV2U9zfP6 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) 2 de julho de 2024

Anderson, 30, passou as últimas duas temporadas com os Timberwolves, onde teve uma média de 6,4 pontos, 4,2 assistências e 3,5 rebotes na temporada passada. Ele é um atacante versátil com habilidade significativa de criação de jogadas.

Anderson começou sua carreira com quatro temporadas em San Antonio antes de jogar quatro temporadas com o Memphis Grizzlies.