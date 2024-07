Fontes – Lakers adicionam Lindsey Harding à equipe de JJ Redick

O técnico do Sacramento Kings G League, Lindsey Harding, fechou um acordo para se tornar assistente do Los Angeles Lakers, disseram fontes à ESPN na terça-feira.

Harding — a Treinadora do Ano da G League para o Stockton Kings — se reconecta com o técnico JJ Redick para se juntar à sua equipe. Harding e Redick têm uma longa história que remonta aos anos dela como treinadora de desenvolvimento de jogadoras com o Philadelphia 76ers e uma All-American na Duke.

Harding se junta a Nate McMillan, Scott Brooks e Greg St. Jean no banco do Lakers nesta temporada.

Harding, 40, fez uma escalada constante no banco da NBA após se aposentar de uma carreira de nove anos como jogadora da WNBA. Harding foi a escolha geral nº 1 no draft da WNBA de 2007. Ela chegou às finais da Conferência Oeste em sua única temporada em Stockton após trabalhar como treinadora de desenvolvimento de jogadoras com os Sixers e Kings.

Harding foi entrevistado para o cargo de técnico principal do Charlotte Hornets, que acabou sendo escolhido por Charles Lee, disseram fontes.