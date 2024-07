Fontes — LeBron ajuda o teto salarial do Lakers assinando acordo abaixo do máximo

Pela primeira vez em mais de uma década, LeBron James jogará com um contrato abaixo do nível máximo que ele estava qualificado para assinar, disseram fontes a Bobby Marks, da ESPN, ajudando o Los Angeles Lakers a evitar restrições de teto salarial que podem afetar a formação da equipe no futuro.

Os Lakers anunciaram no sábado que James assinou uma extensão de dois anos por US$ 101,35 milhões que o levaria por 23 temporadas na liga e superaria a carreira recorde de 22 anos de Vince Carter. O acordo é aproximadamente US$ 2,7 milhões abaixo do máximo de US$ 104 milhões, disseram fontes a Marks.

O contrato inclui uma opção de jogador para a segunda temporada, o que garante a James, 39, uma cláusula de não negociação padrão ao jogar duas temporadas consecutivas com garantias de um ano com seu status de veterano.

O representante de James, Rich Paul da Klutch Sports, disse à ESPN na semana passada que James estaria disposto a aceitar um corte salarial para ajudar LA a conseguir um “jogador de impacto” na agência livre, abrindo a exceção de nível médio de US$ 12,9 milhões. Esse gesto foi em vão depois que os Lakers não conseguiram atrair nem Klay Thompson do Golden State Warriors nem DeMar DeRozan do Chicago Bulls com a exceção de nível médio ou um pacote de troca, disseram fontes à ESPN.

Thompson foi negociado com o Dallas Mavericks na segunda-feira e DeRozan foi negociado com o Sacramento Kings na noite de sábado, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

O salário de James permitiu que o Lakers evitasse o segundo avental por US$ 45.000, disseram fontes a Marks, o que permitiria que o LA evitasse que sua escolha de primeira rodada de 2032 fosse congelada de ser incluída em uma troca no próximo verão como penalidade por ter um salário total do elenco bem acima do teto salarial.

Rob Pelinka, vice-presidente de operações de basquete e gerente geral do Lakers, fez referência à natureza punitiva do novo acordo coletivo de trabalho da liga no início da semana, na entrevista coletiva de apresentação do filho mais velho de James, Bronny, que o LA selecionou com a 55ª escolha no draft da NBA.

“Estamos agora no mundo do avental”, disse Pelinka. “Vimos times concorrentes ou times de nível de campeonato terem que perder jogadores. Isso é resultado do mundo do avental em que vivemos. Então, isso torna as negociações mais desafiadoras? Sim. Isso torna boas negociações impossíveis? Não. Então, continuaremos buscando atualizações para nossa lista.”

Se a remuneração total do elenco de LA ultrapassasse US$ 190 milhões na temporada 2024-25, os Lakers não conseguiriam receber mais salário em uma troca do que o que enviaram, fechando possíveis acordos que não se encaixassem na matemática rígida — outra penalidade associada ao segundo avental.

James só teve um corte salarial uma vez antes em sua carreira, em 2010, quando se juntou ao Miami Heat em um acordo de dois anos, de US$ 68,6 milhões. Isso deixou US$ 15 milhões na mesa para ajudar a diretoria do Heat a montar um time que fez quatro aparições consecutivas nas Finais e ganhou dois campeonatos.