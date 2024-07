Fontes – LeBron James continua com o Lakers em um acordo de US$ 104 milhões

LeBron James concordou em retornar ao Los Angeles Lakers em um contrato de dois anos e US$ 104 milhões, que inclui uma opção de jogador para 2025-26 e uma cláusula de não negociação, disseram fontes à ESPN na quarta-feira.

O acordo traz James de volta para sua 22ª temporada na NBA e essencialmente se torna um acordo um mais um que lhe permite reavaliar seu futuro no Lakers e na NBA no próximo verão.

James se junta ao armador do Phoenix Suns, Bradley Beal, como um dos dois únicos jogadores da NBA com cláusulas de não negociação.

O acordo máximo de US$ 104 milhões colocaria os Lakers cerca de US$ 1 milhão acima do novo segundo avental salarial punitivo da liga e limitaria severamente a flexibilidade do elenco do time. O agente de James, Rich Paul, CEO da Klutch Sports, está planejando discutir com o gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, a possibilidade de aceitar US$ 1 milhão ou mais abaixo do máximo para manter Los Angeles abaixo do segundo avental de US$ 188,9 milhões, disseram fontes.

Os Lakers estão trabalhando para assinar com Bronny James Jr. — a 55ª seleção no draft deste ano — para seu contrato de novato. Ele se juntará ao pai no elenco dos Lakers, onde eles podem ser a primeira dupla pai e filho a jogar na NBA ao mesmo tempo na história da liga.

James, que fará 40 anos em 30 de dezembro, é considerado um dos maiores jogadores da história da NBA. O único jogador a eclipsar 40.000 pontos na carreira, ele é o quarto de todos os tempos em assistências, oitavo em roubos de bola, oitavo em cestas de 3 pontos e terceiro em lances livres.

Na temporada passada, James se tornou o primeiro jogador a fazer 20 times All-Star, passando Kareem Abdul-Jabbar — a quem ele já havia passado na marca de pontuação de todos os tempos — para o maior número na história da NBA. As 20 seleções All-NBA de James e 13 seleções para o primeiro time All-NBA também são as maiores da história do esporte.

Ele também é o líder de todos os tempos da NBA em pontos marcados na pós-temporada e está entre os 10 melhores em rebotes (quarto), assistências (segundo), roubos de bola (primeiro), bloqueios (10º), cestas de três pontos (terceiro) e lances livres convertidos (primeiro).

O tetracampeão e MVP, que levou os Lakers ao seu 17º título em 2020 na bolha da NBA, teve uma média de 25,7 pontos, 8,3 assistências e 7,3 rebotes por jogo na temporada passada em sua campanha de 39 anos. James, Nikola Jokic e Luka Doncic foram os únicos três jogadores a ter uma média de pelo menos 25, 8 e 7 na NBA na temporada passada.

Os Lakers, no entanto, não conseguiram passar da primeira rodada pela quarta vez em suas seis temporadas em Los Angeles. Antes de se juntar aos Lakers, James chegou às Finais da NBA por oito anos consecutivos com o Miami Heat e o Cleveland Cavaliers e venceu pelo menos uma única série de playoffs em 13 temporadas consecutivas.

Dave McMenamin, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.