Fontes: Love concorda com um acordo de 4 anos e US$ 220 milhões com os Packers

GREEN BAY, Wisconsin — No final da temporada passada, os principais tomadores de decisão do Green Bay Packers declararam publicamente que acreditavam ter seu quarterback titular de longo prazo.

Agora, eles investiram nele.

Os Packers concordaram na sexta-feira com Jordan Love em um contrato de quatro anos e US$ 220 milhões, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN. A média de US$ 55 milhões por ano corresponde à de Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars, e Joe Burrow, do Cincinnati Bengals (US$ 55 milhões), como a mais alta da história da liga.

O acordo, negociado por David Mulugheta e Andrew Kessler, da Athletes First, também inclui um bônus de assinatura recorde de US$ 75 milhões e US$ 155 milhões em novas garantias totais.

Love, 25, agora tem contrato com Green Bay até a temporada de 2028 e deve se tornar um agente livre novamente aos 30 anos.

Enquanto Love se apresentou para o training camp com o resto do time esta semana, ele encenou uma espera — não treinou até que o contrato terminasse. Ele compareceu aos treinos e participou de tudo que o time fez fora do campo, incluindo reuniões e sessões de filme.

Love poderá entrar em campo já no sábado, quando o time treinará com protetores pela primeira vez.

A data mais próxima possível em que os Packers poderiam tê-lo contratado era 3 de maio — um ano após sua extensão anterior. As regras da NFL dizem que uma extensão não pode ser estendida novamente dentro dos primeiros 12 meses. Seu acordo anterior adicionou um ano, a temporada de 2024, ao seu contrato de novato. Foi em troca do time pegar a opção de quinto ano naquele acordo. Na época, Green Bay deu a Love um bônus de assinatura de $ 8.788.655. Seu salário-base para a última temporada foi de $ 1,01 milhão. O contrato anterior incluía escadas rolantes que teriam adicionado $ 5 milhões a um salário-base de $ 5,5 milhões para 2024 se os dois lados não tivessem concordado com este novo acordo.

Love lançou para 4.159 jardas com 32 touchdowns e 11 interceptações na temporada regular de 2023. Ele foi um dos quatro quarterbacks na temporada passada a ficar entre os 10 primeiros em touchdowns de passe (segundo atrás de Dak Prescott), jardas de passe (sétimo) e proporção de touchdown para interceptação (sétimo).

Muito para amar O valor médio anual do novo acordo de Jordan Love com os Packers é de US$ 55 milhões, empatando com Trevor Lawrence e Joe Burrow em maior número na história da NFL: QB, Equipe AAV Joe Burrow, CIN US$ 55 milhões Trevor Lawrence, JAC US$ 55 milhões Jordan Love, Grã-Bretanha US$ 55 milhões Tua Tagovailoa, MIA US$ 53,1 milhões Jared Goff, detetive particular US$ 53 milhões Justin Herbert, LAC US$ 52,5 milhões Lamar Jackson, BAL US$ 52 milhões — Estatísticas e informações da ESPN

Love fez algo que nem Aaron Rodgers nem Brett Favre fizeram em suas primeiras temporadas como titular em Green Bay: chegar aos playoffs. Love começou todos os 17 jogos e, após um começo de 2-5, os Packers terminaram 9-8 para chegar aos playoffs. Ele os levou a uma vitória de wild-card sobre o Dallas Cowboys, na qual lançou três touchdowns e nenhuma interceptação antes da derrota na rodada divisional para o San Francisco 49ers, que terminou com uma interceptação de Love no drive final.

Foi naquela marcha de fim de temporada para os playoffs que Love se tornou convincente. Nos últimos oito jogos, ele teve 18 passes para touchdown contra apenas uma interceptação, completando 70,3% de seus passes para 2.150 jardas.

“Passar pela fase difícil em outubro e vê-lo tão firme em tudo isso, e realmente liderar nosso time para melhorar semana após semana, e ver as recompensas no final da temporada, fiquei muito animado por ele e nosso time de futebol”, disse o gerente geral do Packers, Brian Gutekunst, logo após a temporada. “Por mais que ele tenha jogado bem, há muito mais pela frente e estou animado por ele e para onde ele está indo.”

Isso depois que Love ficou três temporadas atrás de Rodgers. Foi só quando Gutekunst negociou Rodgers para o New York Jets em abril de 2023 que os Packers entregaram o ataque a Love. Antes da temporada passada, ele havia começado apenas um jogo — uma derrota por 13 a 7 em Kansas City, quando Rodgers estava fora por causa da COVID-19.

“Ele teve um ano infernal”, disse o técnico do Packers, Matt LaFleur, logo após a temporada. “Não vamos ignorar isso. Ele realmente fez isso. Só para ver o crescimento… obviamente os resultados falam por si, mas o crescimento dele como apenas o comandante lá fora, ele é uma extensão de nós, e eu pensei que a propriedade que ele demonstrou, a liderança que ele demonstrou, foi um ótimo sinal para nós.”

Love fez isso cercado pelo elenco mais jovem da NFL.

“Estou muito feliz por Jordan”, disse o presidente do Packers, Mark Murphy, nesta offseason. “A maneira como ele jogou — e não apenas o nível em que jogou, especialmente conforme a temporada avançava — ele parecia ficar cada vez mais confiante. Mas sua liderança, vimos isso durante a offseason e certamente durante a temporada, então estou muito, muito satisfeito com a maneira como ele jogou e acho que o futuro é realmente brilhante.”