Fontes – Magic, Franz Wagner concordam com extensão de $ 224 milhões para novatos

O ala do Orlando Magic, Franz Wagner, concordou com uma extensão de contrato de novato de cinco anos e US$ 224 milhões — um acordo que pode valer até US$ 269 milhões, disseram fontes à ESPN na sexta-feira.

Wagner é elegível para ganhar 30% do teto salarial do time caso seja votado para um time All-NBA, disseram fontes. O agente de Wagner, Jason Glushon, concluiu o trabalho no acordo durante o feriado de 4 de julho, disseram fontes.

Wagner tem sido um dos pilares da recuperação do Magic, com médias de 19,7 pontos, 5,3 rebotes e 3,7 assistências por jogo na temporada passada, quando Orlando retornou aos playoffs da Conferência Leste e teve um desempenho de 47-35, o melhor recorde da franquia desde 2010-11.

Ele teve um início histórico em sua carreira no Magic, juntando-se a Shaquille O’Neal, Dwight Howard e Tracy McGrady na pontuação de pelo menos 4.000 pontos antes de seu 23º aniversário, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Wagner, a oitava escolha de Michigan em 2021, teve sete jogos de 30 pontos na temporada passada e ficou entre os 10 melhores em bandejas e enterradas, de acordo com o Second Spectrum.

Wagner, cujo irmão Moe fechou um novo contrato de dois anos e US$ 22 milhões com Orlando na terça-feira, é considerado o melhor jogador vindo da Alemanha desde o membro do Hall da Fama Dirk Nowitzki.