Fontes — Middleton do Bucks se recupera de cirurgias no tornozelo

O ala do Milwaukee Bucks, Khris Middleton, está se recuperando de cirurgias artroscópicas em ambos os tornozelos nesta offseason, confirmaram fontes à ESPN na quarta-feira.

As cirurgias estavam relacionadas a lesões que Middleton sofreu ao longo da temporada e foram consideradas limpezas, disseram fontes.

Espera-se que Middleton, três vezes All-Star, esteja pronto para o início da temporada 2024-25.

Middleton torceu o tornozelo esquerdo em um jogo de 6 de fevereiro contra o Phoenix Suns depois de cair no pé de Kevin Durant após um arremesso. Middleton perdeu os 16 jogos seguintes com a lesão, que ele chamou de a pior torção de tornozelo de sua carreira e durou toda a temporada. Ele passou por uma cirurgia logo após o término da temporada de Milwaukee em maio.

A lesão no tornozelo direito ocorreu durante o Jogo 2 da derrota do Bucks no playoff de primeira rodada para o Indiana Pacers. A lesão o impediu de treinar durante os playoffs, mas ele jogou com ela para uma média de 24,7 pontos, 9,2 rebotes e 4,7 assistências, ajudando Milwaukee a lutar na série sem um Giannis Antetokounmpo lesionado. Ele passou por uma cirurgia em junho.

“[Middleton] estava machucado, sabe, durante os playoffs”, disse o técnico do Bucks, Doc Rivers, na terça-feira, durante uma transmissão do jogo da liga de verão do time. “E só jogou porque, sabe, ninguém mais estava jogando. Ele jogou muito bem. Ele passou por uma cirurgia no verão, mas estará bem no começo do acampamento, o que é bom para nós.”

Middleton, que fará 33 anos no mês que vem, só apareceu em 88 jogos da temporada regular nas últimas duas temporadas por causa de uma série de lesões persistentes. Em abril de 2022, ele torceu o joelho durante a série de playoffs da primeira rodada dos Bucks e depois fez uma cirurgia no pulso durante a offseason de 2022.

No verão de 2023, ele passou por uma cirurgia no joelho direito e foi mantido em uma restrição rigorosa de minutos durante a maior parte da primeira metade da temporada.

O Athletic noticiou pela primeira vez sobre as cirurgias na quarta-feira.