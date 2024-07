Fontes – Miles Bridges e Hornets concordam em acordo de 3 anos e US$ 75 milhões

O ala livre Miles Bridges fechou um contrato de três anos e US$ 75 milhões para retornar ao Charlotte Hornets, disseram fontes à ESPN no sábado.

O agente de Bridges, Rich Paul, da Klutch Sports, chegou a um acordo com o vice-presidente executivo de operações de basquete, Jeff Peterson, na tarde de sábado, garantindo o retorno de Bridges a um núcleo que inclui o armador All-Star LaMelo Ball e o promissor ala do segundo ano Brandon Miller.

Bridges, 26, explorou a possibilidade de cenários de assinatura e troca, mas acabou decidindo retornar aos Hornets.

Bridges teve uma média de 21 pontos, 7,3 rebotes e 3,3 assistências após perder toda a temporada 2022-2023 em meio a um pedido de não contestação por violência doméstica. Ele foi suspenso por 10 jogos para começar a temporada 2023-2024 e eventualmente voltou a se tornar um dos jogadores mais produtivos dos Hornets.

Bridges teve jogos consecutivos de 40 pontos no início de fevereiro da temporada passada, o quarto jogador na história da franquia a fazer isso, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information. Manter Bridges em um contrato de três anos continua uma offseason produtiva para os Hornets, onde Peterson está equilibrando a manutenção de um elenco competitivo com a coleta de ativos futuros.

Peterson adquiriu o ala Josh Green do Dallas Mavericks, um titular de 23 anos, e reuniu quatro futuras escolhas de segunda rodada em acordos. Os Hornets ainda têm acesso a uma exceção de nível médio de sala.