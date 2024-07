Fontes – O prospecto da NBA Dink Pate se junta aos Capitanes da G League

Com o fim do programa Ignite, o armador Dink Pate, projetado como uma escolha de primeira rodada da NBA em 2025, está assinando com o Mexico City Capitanes da G League para a próxima temporada, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, na quarta-feira.

Pate, 18 anos, natural de Dallas, se tornou o mais jovem jogador profissional de basquete conhecido na história dos Estados Unidos no ano passado, aos 17 anos, quando se juntou ao Ignite.

Como Pate não completará 19 anos até o ano civil de 2025, ele não seria elegível para o draft da NBA de 2024. Ele se comprometeu a passar dois anos com o Ignite antes de se tornar automaticamente elegível para o draft de 2025, mas o programa foi encerrado após a temporada passada por causa da “mudança no cenário do basquete”.

Ele teve médias de 8,0 pontos, 2,9 rebotes e 3,8 assistências em 23,6 minutos em 31 jogos pelo Ignite na temporada passada.

Antes de se juntar ao Ignite, Pate, que tem 1,93 m e pesa 88 kg, jogou principalmente como armador na LG Pinkston High School em West Dallas e no circuito de base da Adidas com o Team Trae Young. Ele tem um tamanho invejável, juntamente com uma estrutura de basquete ideal para um armador. Sua habilidade dinâmica de arremesso de perímetro e proeza de passe de drible ao vivo lhe dão um potencial significativo de longo prazo para crescer à medida que sua tomada de decisão e intensidade defensiva continuam a evoluir.

Jonathan Givony, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.